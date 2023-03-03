نشرة أخبار العالم | صعود الدولار وتراجع الذهب.. تركيا تحذر من زلزال خطير.. قرار عاجل من السعودية

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب العالمية لهذه الأسباب

تعرضت أسعار معدن الذهب لانخفاضات ملحوظة أثناء تداولات مساء أمس الخميس، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والذي وجد دعما قويا بفعل تصريحات بعض صانعي السياسة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المقبلة.

وعلى صعيد تداولات اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية انخفاضا بواقع 0.25% ووصلت إلى 1,832.14دولارا للأوقية، فضلا عن تسجيل عقود الذهب الآجلة تراجعا بنسبة 0.41% وسجلت نحو 1,837.80 دولارا للأوقية.



وشهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا على خلفية تعاملات اليوم؛ بسبب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، فمن المعروف بأن صعود مؤشر الدولار الأمريكي يضعف من جاذبية السلع المقومة به وبخاصة الذهب لأنه يرفع من تكلفة حامليه.

ولقد سجل مؤشر الدولار ارتفاعا بواقع 0.37% واستقر قرب مستوى 104.817 نقطة، مدعوما بتصريحات بعض صانعي السياسة لدى الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المرتقبة، حيث صرح عضو الفيدرالي الأمريكي، نيل كاشكاري؛ بأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية داخل الولايات المتحدة، وأن نمو الأجور المرتفعة لا تدعم تحقيق هدف البنك لخفض التضخم البالغ 2%، ومرحبا برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس باجتماع مارس، بما عزز تفاؤل الأسواق حيال الوتيرة التي سيتخذها البنك برفع أسعار الفائدة باجتماعاته القادم، وهذا كان لد دعم واضح على مؤشر الدولار، وأضعف ذلك من قوة أسعار الذهب بسبب العلاقة العكسية بين الطرفين.

مدير مرصد الزلازل التركي يحذر من زلزال خطير يضرب البلاد

حذر مدير معهد أبحاث الزلازل بمرصد قنديلي في تركيا، هالوك أوزنر، اليوم الجمعة، من زلزال عنيف متوقع تصل قوته لأكثر من 7 درجة على مقياس ريختر قد يضرب منطقة مرمرة في أي لحظة.



وقال أوزنر إنه قام بالتعاون مع علماء يابانيين بإجراء قياسات بمقاييس الزلازل التي وضعوها في قاع بحر مرمرة حيث تعتبر مرمرة منطقة زلازل .



وأوضح أنه : "يمكن أن يحدث زلزال أعلى من 7 في أي لحظة في منطقة مرمرة، متى سيحدث؟ لا أحد يعرف، عملنا كمجتمع لعلوم الأرض على المدى المتوسط ​​والطويل"، حسبما أفادت "تركيا الآن".

وأضاف أنه "يتم تسجيل الحركات الأرضية بشكل مستمر ويتم جمع البيانات باستخدام أجهزة قياس الزلازل والتي تستخدم لتحديد حجم ومدة ومركز ووقت الهزات الأرضية".

السعودية.. قرارات عاجلة من وزير الشؤون الإسلامية بشأن شهر رمضان

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مجموعة من القرارات العاجلة لكافة فروع الوزارة بضرورة تهيئة المساجد والجوامع لما يخدم المصلين، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444.

أكد القرار السعودي علي ضرورة انتظام الأئمة والمؤذنين التام في عملهم، وعدم التغيب في شهر رمضان المبارك إلا للضرورة القصوى، ولمسوغات كافية بعد تكليف من يقوم بالعمل مدة الغياب، ويكون هذا التكليف بموافقة فرع الوزارة بالمنطقة، وتعهد النائب بعدم الإخلال بالمسؤولية، ولا يتجاوز الغياب المدة المسموح بها نظاما.

كما شدد القرار أيضا علي الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى، والتأكيد على رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة.

وحث القرار علي أهمية مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، وأن يكون الانتهاء من صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان قبل أذان الفجر بمدة كافية بما لا يشق على المصلين.

كما اوصي الالتزام بالهدي النبوي في دعاء القنوت في صلاة التراويح، وعدم الإطالة فيه، والاقتصار على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة، واجتناب السجع في الدعاء والتكلف فيه بترتيله وترنيمه.

كما نبه الي أهمية قراءة بعض الكتب المفيدة على جماعة المسجد، وذلك وفق ما صدر من تعاميم منظمة لذلك.

والزم القرار بضرورة التقيد بالتوجيهات الصادرة بشأن ضوابط تركيب الكاميرات في المساجد السعودية ، وعدم استخدامها لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها.

ونص القرار كذلك علي أن يكون الإمام مسؤولا عن الإذن للمعتكفين والتحقق من عدم وجود أي مخالفات منهم، ومعرفة الإمام لبيانات المعتكفين، وطلب موافقة الكفيل المعتمدة لغير السعودي، وذلك وفق التوجيهات المبلغة مسبقا بشأن ضوابط الاعتكاف.

كما حذر من جمع التبرعات المالية لمشاريع تفطير الصائمين وغيرها.

الدولار يرتفع ويمحو معظم خسائره.. اعرف الأسباب

شهدت تداولات الدولار الأمريكي مساء أمس الخميس ارتفاعا واضحا ليمحو بذلك معظم الخسائر التي تكبدها بجلسة أول أمس الأربعاء، مدفوعا بالتصريحات المتشددة الأخيرة من جانب بعض أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي مصاحبا بانتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبالنظر لتداولات الدولار اليوم، نلاحظ بأن مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات، ارتفع بنسبة 0.28% تقريبا ليتم تداوله قرب 104.78 نقطة.



ساهمت تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي نيل كاشكاري ورافائيل بوستيك في تعزيز الزخم الصعودي لتداولات الدولار ؛ حيث أوضح كاشكاري بأن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا للغاية؛ كما أن مهمة الفيدرالي الأمريكي تتمثل في خفض معدلات التضخم المرتفعة؛ فضلا عن تأييده لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس باجتماع مارس.

كما أيد عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رافائيل بوستيك، رفع الفائدة لتصل إلى النطاق (5.00%- 5.25%)، مع بقائها عند هذا المستوى المرتفع حتى عام 2024، وألمح بأنه إذا تم تخفيف السياسة النقدية قبل كبح التضخم المرتفع، فمن الممكن أن يرتفع التضخم من جديد.



وتلك التصريحات عززت توقعات الأسواق حيال استمرار نهج البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تشديد السياسة النقدية وما يستدعي من رفع الفائدة باجتماعاته المقبلة؛ بما أسفر عن انتعاش تداولات الدولار بنهاية المطاف.