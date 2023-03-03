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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصول يسرا وريهام سعيد إلى نقابة الممثلين للتصويت في انتخابات التجديد النصفي |صور

يسرا
يسرا

حضرت النجمة يسرا والإعلامية والفنانة ريهام سعيد إلى نادي نقابة المهن التمثيلية للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي.

كما حضرت كل من إيناس عز الدين ودينا فؤاد وإنجي شرف وصبري فواز وأحمد جمال سعيد.

 

برفقة أسد .. غادة عادل ونبيلة عبيد يظهران في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

ظهرت النجمة غادة عادل ؛ برفقة اسد ؛ كما حضرت نبيلة عبيد في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي تجري حاليا في نادي نقابة المهن التمثيلية.


روجينا وبناتها يدعمان أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.. صور

حرصت النجمة روجينا على دعم زوجها دكتور أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

كما حضرت ابناء أشرف زكي أدعمه أيضا في الانتخابات حيث ساد الزحام المكان

و ظهر لطفي لبيب بعد أزمته الصحية حيث كان يتكأ على اثنين من أبنائه.


بعد زواجهما .. ظهور شيري عادل وطارق صبري في انتخابات نقابة المهن التمثيلية


حرض عدد من الفنانين علي الادلاء بصوتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية ؛ طارق صبري وزوجته شيري عادل وأحمد السعدني و نجوم مسرح  اوس اوس وتوتا .


وانطلق منذ قليل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، حيث بدأت عملية التصويت داخل مقر الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي المرشح على مقعد النقيب ولقاء سويدان والفنان محمد لطفى الذى أدلى بصوته فور تواجده داخل مقر الانتخابات.
 

تفاصيل انتخابات التجديد النصفي
وتشهد الانتخابات التى انطلقت منذ قليل انتخاب ثلاث أسماء على مقعد النقيب وهم الدكتور أشرف زكي  والفنان حلمي فودة وأحمد السيد أبو مرسي.
 

أسماء المرشحون لعضوية النقابة
ويترشح على عضوية النقابة 12 أسماء لاختيار 6 أسماء فقط، وتشهد الانتخابات التى تقام صباح اليوم الجمعة داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم منافسة كبيرة بين هؤلاء المرشحون لكونهم أسماء لديها خبرة كبيرة في مجال العمل النقابي وهم الفنان إيهاب فهمي وأحمد بدير و ولقاء سويدان وهند عاكف وعفاف رشاد وأشرف طلبة ونهال عنبر وحكمت عاطف وعلى كمالو ومحمد عاشور ومحمد صلاح أدم وصلاح طافش.

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