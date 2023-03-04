حبوب فول الصويا.. تقلل الإصابة بأمراض القلب وسرطان الثدي وهشاشة العظام

فول الصويا هو أحد أنواع البقوليات الشائعة في منطقة شرق آسيا اذ ينمو في المناطق الاستوائية، شبه الاستوائية والحارة، ويتكون من البروتين بنسبة 36%، 30% من الكربوهيدرات ومحتوى جيد من المعادن، الفيتامينات، والألياف الغذائية إضافة إلى الزيت بنسبة 20%.

وأشارت الدراسات الحديثة الى دور فول الصويا في التقليل من خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين وسرطان البروستات , القولون والثدي , كما يُعد عاملاً للوقاية من الاصابة بهشاشة العظام المرافقة لانقطاع الطمث عند السيدات.

لذا فإن حبوب فول الصويا يقلل الإصابة بأمراض القلب وسرطان الثدي وهشاشة العظام.

فوائد فول الصويا:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب الطبية، أن حبوب فول الصويا الخضراء تحتوي على كميات كبيرة من البروتين، حيث توفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، على الرغم من أنها ليست ذات جودة عالية مثل البروتين الحيواني.

فهي غنية بالألياف الصحية، ومضادات الأكسدة وفيتامين K.، وتقلل من الإصابة بمرض القلب، وهي مفيدة لمرضى السكر، فهي لا تؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم، كما أنها مناسبة للذين لا يعتمدون على الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي، كما أن فول الصويا غني بالفيتامينات والمعادن .

فهي تساعد على الوقاية من سرطان الثدي.، وتقلل من انقطاع الطمث، فهي قلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، وتعمل على تقوية العظام والحد من هشاشتها.

ويساعد زيت فول الصويا على ضبط مستويات الكوليسترول ، فهي غنية بـ'الأوميجا 3'. وتقلل من الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.، كما تقلل من الإصابة بمرض الزهايمر.،ويعمل كذلك على تقوية العظام فهي غني بالكالسيوم.، إلى جانب العناية بالبشرة ، كما تحسين الرؤية فهو يحافظ على العينين.



وقال أن الدراسات السابقة أشارت إلى أن تناول 47 جراماً من بروتين الصويا يومياً يمكن أن يخفض مستويات الكولسترول الكلي بنسبة 9.3٪، وتشير دراسة أخرى أن 50 جراماً من بروتين الصويا في اليوم يخفض مستويات الكولسترول بنسبة 3٪.

الألياف الغذائي:



وتعد حبوب فول الصويا غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على ضبط مستوى الكوليسترول ، وغنية بالكربوهيدرات فهو يحتوى على 56 جراماً من الكربوهيدرات.، وغني بفيتامين 'الفوليك' وفيتامين 'بي'، وهو مناسب للأمهات الحوامل. ، كما أنها غنية بالمعادن والكالسيوم وتساعد في تقويم العظام والأسنان



وثبت أن فول الصويا يعد مصدرا غنيا بالبروتين، ‫حيث يحتوي فول الصويا المجفف على البروتين ..حيث تعد حبوب الصويا عنصرا أساسيا ضمن النظام الغذائي النباتي، ‫كونه يمثل بديلا جيدا للبروتين الحيواني.، فهو غنيا بفيتامين "بي" (B) والمعادن كالحديد ‫والمغنيسيوم والأحماض الدهنية غير المشبعة مثل أوميجا 3.

فول الصويا المجروش:

وقد وُجد أن فول الصويا المجروش الذي يستخدم كنظام غذائي ، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، حيث إنه يعمل على خفض مستويات الكوليسترول بالدم.

ووُجد أن تناول فول الصويا العادي قد ساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام خاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث ، فهو يعمل على تخفيف الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث.

ويمكن الاستفادة من فول الصويا المجروش خاصة لكبار السن فهو غني بالكالسيوم ويحافظ على العظام، إضافة للعديد من الخصائص التي يحتويها ، ويمكن إضافتها إلى دقيق القمح بغرض زيادة مستويات البروتين في بعض المنتجات، حيث أن فول الصويا المجروش غني بالبروتين.

كما أن فول الصويا المحمص الجاف يمكن أن يكون مفيداً للغاية لمن يرغبون في الحصول على الوزن أو العضلات.