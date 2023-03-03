رسميًا .. غلق باب التصويت في انتخابات المهن التمثيلية |والنتائج بعد قليل

أغلقت منذ قليل ؛ لجان التصويت لانتخابات نقابة المهن التمثيلية والتي اجريت في نادي نقابة المهن التمثيلية.



وتعلن بعد قليل نتائج فوز نقيب المهن التمثيلية بالإضافة الي ٦ أعضاء من ١٢ مرشحين.

وقررت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة المهن التمثيلية مد فترة التصويت لمدة ساعة اخرى بسبب الاقبال الشديد .

وكان من المفترض ان تغلق اللجان بابها في الخامسة مساء لتتاجل ساعة لتغلق في السادسة .

وصل الفنان إيهاب فهمي ؛ والفنانة نهال عنبر لنادي نقابة المهن التمثيلية للمشاركة في الانتخابات التي يتنافسا الثنائي فيها على حجز مقعد جديد فيها .

وانطلق منذ قليل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، حيث بدأت عملية التصويت داخل مقر الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية بحضور الدكتور أشرف زكي المرشح على مقعد النقيب ولقاء سويدان والفنان محمد لطفى الذى أدلى بصوته فور تواجده داخل مقر الانتخابات.



تفاصيل انتخابات التجديد النصفي

وتشهد الانتخابات التى انطلقت منذ قليل انتخاب ثلاث أسماء على مقعد النقيب وهم الدكتور أشرف زكي والفنان حلمي فودة وأحمد السيد أبو مرسي.



أسماء المرشحون لعضوية النقابة

ويترشح على عضوية النقابة 12 أسماء لاختيار 6 أسماء فقط، وتشهد الانتخابات التى تقام صباح اليوم ا الجمعة داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم منافسة كبيرة بين هؤلاء المرشحون لكونهم أسماء لديها خبرة كبيرة في مجال العمل النقابي وهم الفنان إيهاب فهمي وأحمد بدير و ولقاء سويدان وهند عاكف وعفاف رشاد وأشرف طلبة ونهال عنبر وحكمت عاطف وعلى كمالو ومحمد عاشور ومحمد صلاح أدم وصلاح طافش.