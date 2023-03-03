مطار سفنكس يستقبل رحلة سياحية قادمة من أسوان | صور

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم الجمعة، رحلة قادمة من أسوان على متنها ١٥٩ راكبا من السائحين بعد قضاء إجازتهم الشتوية بمدينة أسوان.

حرصت سلطات مطار سفنكس الدولي، على استقبال الركاب على متن الرحلة وتسهيل إجراءات وصولهم، تنفيذا لتوجيهات وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، بتقديم كافة التسهيلات لجميع ضيوف مصر الوافدين من الخارج وتحديدا الأفواج السياحية.

تأتي مثل هذه الرحلات في إطار خطة الشركة المصرية للمطارات لتنشيط السياحة بمنطقة الأهرامات و المتحف المصري الكبير وتشجيع سياحة اليوم الواحد، واستمرارا لنجاح خطة وزارة الطيران المدني في تنشيط السياحة.