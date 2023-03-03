ضعف جهاز المناعة أخطرها.. ماذا يحدث لجسمك عند الشعور بالحزن؟

قد نشعر أحيانا بالحزن لوقت طويل دون ان ننتبه للآثار السلبية النفسية والجسدية التي يمكن أن يتسبب بها الحزن لنا، وفي هذا التقرير سنقوم بذكر ما يحدث في الجسم عند الشعور بالحزن.

آثار سلبية يتركها الحزن داخل أجسامنا

ويؤثر الشعور بالحزن بالسلب على الصحة، وهو ما يؤدي إلى حدوث 5 أمور صحية خطيرة كاضطرابات النوم، وسرعة ضربات القلب.

ووفقا لما نشر في موقع "webmd" الطبي فهناك تأثيرات جسدية ونسية قد يتركها الحزن ويتسبب بها لما، ومن أبرزها ما يلي :

_متلازمة القلب المكسور:

التعرض للحزن أو الصدمة المفاجئة يتسبب في الإصابة بـ رعشة قوية في المشاعر، ما يسبب إلى تحفيز الهرمونات التي تؤدي إلى الشعور بألم حاد في الصدر، وصعوبة التنفس، وإعاقة ضخ الدم جيدًا إلى القلب، وبالتالي الإصابة بالنوبات القلبية.

_ اضطرابات النوم :

يتسبب الحزن في التأثير على النوم، وبالتالي لا يصبح الشخص لا يستطيع القدرة على النوم، والرغبة في الاستيقاظ في الليل، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب الشديد وعدم القدرة على إتمام المهام.

آثار سلبية يتركها الحزن داخل أجسامنا

_ ضعف جهاز المناعة :

الحزن يؤثر سلبًا على قدرة الجسم في محاربة العدوى والأمراض، لذا من الضروري التواصل مع الطبيب النفسي لمساعدتك.

_ سرعة ضربات القلب :

يتسبب الشعور بالحزن الشديد في زيادة معدل ضربات القلب، ويكون ذلك بسبب القلق أو إفراز الكورتيزول، كما إنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

_ التورم :

يحدث التورم بسبب اعتقاد الجهاز المناعي بوجود شيء ما داخل الجسم، ما يتسبب في انتفاخ بعض الأنسجة، واحتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري والربو والتهاب المفاصل، وزيادة مستويات الالتهابات في الجسم.