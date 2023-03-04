عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس عصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال سيرهما بطريق الإسماعيلية الصحراوى بدائرة القسم  فوجئا بسيارة "بدون لوحات معدنية" ، يستقلها عدد (4 أشخاص) قاموا بإستيقافهما، وأدعوا بأنهم "رجال شرطة " وطلبوا تراخيص السيارة ثم قاموا بتفتيش السيارة وإستولوا منها على "مبلغ مالى - هاتف محمول " وتراخيص السيارة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وتبين ضبط الأثنين الآخرين على ذمة قضية أخرى، وبحوزتهم (كارنية خاص بإحدى الجهات "مزور " - هاتف محمول - طبنجة ، عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المٌشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة" ، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة" ، وأقرا بارتكابهم عدد (۳) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وأقر أحدهم بقيامه بإصطناع الكارنية المضبوط بحوزته بإستخدام برامج "الفوتو شوب" وإسكانر وطابعة بأحدى المطابع بمحافظة القليوبية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين ، وإتهموهما بالسرقة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص الشروق تشكيل عصابى سرقة متعلقات المواطنين سرقة امن القاهرة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه|الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال أيام

رد فعل مثير من كهربا بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

موضوعات متعلقة

انتقمت لشرفي .. اعترافات مثيرة لـ نقاش قتل منجدًا في المعادي

ضحية سامر المدني مطرب المهرجانات: ضربوني وصوروني عريان علشان يكسروا عيني| تحقيقات

دي مراتي.. الجنايات تسجن عامل الجيزة بتهمة هتك عرض فتاة| فيديو

متقولوش لأمنا.. إحالة أوراق الأشقاء الأربعة للمفتي لإعدامهم في قتل زوج شقيقتهم

السجن 3 سنوات لمطرب مهرجانات شهير و2 آخرين بتهمة الخطف وهتك العرض

ارسم أمل.. معرض للفنون التشكيلية بمستشفى شفا| صور

الآن| تفعيل رابط التسجيل لوظيفة معاون نيابة إدارية

حبس شخص سرق لاب توب وجهاز تبريد من جمعية خيرية بمدينة نصر

ترشيحاتنا

متى موعد ليلة النصف من شهر شعبان 2023؟.. الإفتاء: بعد 3 أيام

بعد ارتفاع أسعار المحروقات| سيارة SUV موفرة في البنزين جديدة

صدمة موجعة للأهلي ومنتخب مصر.. إصابة قوية تحرم نجم الأحمر من المشاركة

نشرة الفن |تامر حسني يتألق أمام جمهوره بجامعة عين شمس.. ويوري مرقدي يعود للغناء لهذا السبب

اخبار التوك شو.. تفاصيل النصب على المصريين فى 6 مليار جنيه.. نعش ميت يرفض الخروج من المسجد.. ما الذي حدث في مشاجرة آيتن عامر وطليقها ؟

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب المناطق الحدودية التركية - السورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حظر الإناث.. ظهور رجال في الصين بملابس داخلية نسائية

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ