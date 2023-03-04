حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين بالقاهرة

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس عصابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال سيرهما بطريق الإسماعيلية الصحراوى بدائرة القسم فوجئا بسيارة "بدون لوحات معدنية" ، يستقلها عدد (4 أشخاص) قاموا بإستيقافهما، وأدعوا بأنهم "رجال شرطة " وطلبوا تراخيص السيارة ثم قاموا بتفتيش السيارة وإستولوا منها على "مبلغ مالى - هاتف محمول " وتراخيص السيارة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وتبين ضبط الأثنين الآخرين على ذمة قضية أخرى، وبحوزتهم (كارنية خاص بإحدى الجهات "مزور " - هاتف محمول - طبنجة ، عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المٌشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة" ، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة" ، وأقرا بارتكابهم عدد (۳) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وأقر أحدهم بقيامه بإصطناع الكارنية المضبوط بحوزته بإستخدام برامج "الفوتو شوب" وإسكانر وطابعة بأحدى المطابع بمحافظة القليوبية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين ، وإتهموهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.