كفر الشيخ .. ممر شرفي بطول القرية تكريما لمدير مدرسة لبلوغه المعاش | صور

شهدت قرية القواسم التابعة لمركز سيدي سالم بمحافطة كفر الشيخ، تنظيم ممر شرفي للمربي الفاضل معوض عباس، مدير مدرسة القواسم للتعليم الأساسي، لبلوغه السن القانونية للمعاش.

شارك في فعاليات هذا الممر الشرفي تلاميذ وتلميذات المدرسة الذين حرصوا على تكريم مدير مدرسة في صورة مشرفة وراقية تؤكد على القيم الأخلاقية النبيلة التي اكتسبها التلاميذ من المدرسة، وفاءً وتقديراً للمربي الفاضل معوض عباس مدير المدرسة، مشيدين بإدارته الحكيمة خلال توليه فترة إدارة المدرسة وحرصه على تميز العملية التعليمية والتربوية بها.

ومن جانبه، قال معوض عباس، مدير المدرسة المحتفى به، خلال صفحة المدرسة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : أتقدم بالشكر والعرفان والامتنان لجميع هيئة التدريس والطلبة والطالبات بالمدرسة.

IMG-20230303-WA0094

IMG-20230303-WA0093

IMG-20230303-WA0092

IMG-20230303-WA0091