اللي فرقته الأيام النقابة تجمعه.. بشري برفقة حمدي الوزير

شاركت الفنانة بشرى، صوراً جديدة لها برفقة الفنان حمدي الوزير، في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقعالتواصل الاجتماعي في خاصيه استوري “إنستجرام”.

وظهرت بشري برفقه الفنان حمدي الوزير من انتخابات نقابه المهن التمثيلية.

وعلقت علي الصورة:" اللي فرقته الايام النقابه تجمعه".

عادت الفنانة بشرى للغناء والاستعراض في دبي من خلال إحياء حفلا في الموسم الرابع بأحد المسابقات هناك، وقدمتمجموعة من اغانيها التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور ومنها اغاني ألبومها الجديد "حتة تالتة"، والتقطت عدد منالصور خلال الحفل بعدسة المصور محمود جاد.

وشاركت بشرى مؤخرا في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الثانية عشر والذياقيم في الفترة مابين ٤ إلي ١٠ من شهر فبراير الجاري.

وطرحت بشرى مؤخرا أحدث أغانيها التي حملت عنوان "أنا مشكلة" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" وحققت منخلالها نجاحا ونسبة مشاهدات قياسية حيث تخطت المليون الأول في اقل من ٢٤ ساعة فقط.

وأغنية "أنا مشكلة" من كلمات بشرى وألحان وتوزيع اسلام صبري، وتعد هي ثالث اغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي"الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوبومختلف المنصات.

يذكر ان بشرى حصلت علي الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة.