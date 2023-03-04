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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ليلة 12 من شهر شعبان.. 35 كلمة تزوجك بمن تحب

دعاء ليلة 12 من شهر
دعاء ليلة 12 من شهر شعبان

لاشك أنه بحسب وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ينبغي علينا في هذا الوقت من ليلة الثاني عشر من شعبان، اغتنامها بالدعاء الذي يعد أحرى للإجابة ، حيث إن   دعاء ليلة 12 من شهر شعبان  هو أحد الأدعية المستجابة في ليالي شهر شعبان المبارك، وليس هذا فقط ، فإنه ينبهنا إلى قرب ليلة النصف من شعبان الذي يمر سريعًا ، ومن ثم ينبغي اللحاق ببعض فضائله والتي من أهمها دعاء ليلة 12 من شهر شعبان حيث إنه بوابة الفرج والنجاة من كروب الدنيا ومصائبها ، ومن ثم لا يمكن لعاقل أن يفوته .

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دعاء ليلة 12 من شهر شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء ليلة 12 من شهر شعبان يعد أحد الوصايا النبوية الواردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، حيث أوصى بتحري أوقات إجابة الدعاء  ومنها دعاء الليل خاصة بالثلث الأخير، حيث التجلي الإلهي ، والذي يزيد فضله عندما يكون بليالي شهر شعبان ولأن الدعاء عبادة  ، لا ينبغي الاستهانة به خاصة في شهر شعبان الفضيل ، الذي قال عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ومن دعاء ليلة الثاني عشر من شهر شعبان للزواج بمن تحب: « اللهمّ إنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب والقادر، اللهمّ إن كنت تعلم أنّ في فلان (فلانة) خيرًا فزوّجنيه واقدره لي، وإن كان في غيره خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدره لي».

دعاء ليلة 12 من شهر شعبان للزواج

1.  اللهم يسر أمري واشرح صدري وارزقني الزواج عاجلًا غير آجل.

2.   يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، وآمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الرّكن الشّديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجًا صالحًا، واجعل بيننا المودّة والرّحمة والسّكن، فأنت على كلّ شيء قدير.

3.  اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي وأنا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

4.  يا من قلت للشيء كن فيكون، ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. 

5.    اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك وقوّتك وعزّتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان يا منّان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حيّ يا قيّوم.

6.   اللهم إنّي أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي فإنّك على كلّ شيء قدير.

7.  اللهمّ إنّي أعوذ بك من بواري وتأخّر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا أستحقّ كزوج وممّا آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به.

 8.  اللهم ازرقني زوجًا صالحًا ويسّر لي أمري بالزواج، اللهم ارزقني الصبر والفرج القريب لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلّا بك. اللهمّ زدني قربًا إليك، اللهم زدني قربًا إليك، اللهم زدني قربًا إليك، اللهمّ اجعلني من الصّابرين.

 9.  اللهمّ إني أعوذ بك من تأخّر الزواج وبطئه، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا أستحق. 

 10.  اللهمّ إنّي استعففت فأغنني من فضلك بحقّ قولك تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ).

 11.  اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا وأعظمهم بركة، وقدّر لي ولدًا طيّبًا تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

12.  اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به أحد أغثته، وإذا استنصرك به أحد استنصرته أن تزوّجني يا رب يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين.

 13.  يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللهمّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

 14.  اللهمّ ارزقني بزوجٍ صالح، تقيّ، هنيّ، عاشق لله ورسوله، ناجح في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرّة قلبي وعيني.

15.   يا لطيف فوق كل لطيف، الطف بي في أموري كلها، وفي أمر الزواج، فإنك قلت و قولك الحق أن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف يا خبير يا عزيز.

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