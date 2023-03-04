السعودية .. تحذيرات عاجلة من هجمات عنيفة للجراد في مكة والمدينة

حذر فرع المركز الوطني السعودي للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء" بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والإدارة العامة السعودية لمكافحة الجراد الصحراوي، من جمع الجراد في مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى 15 أبريل المقبل.

وحث المركز عموم المواطنين والمقيمين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من المبيدات والابتعاد عن مواقع المكافحة، مشددًا على عدم جمع الجراد المرشوش بالمبيدات واستخدامه للطهي والأكل، وذلك لوجود متبقيات المبيدات على جسم الحشرة، وفقًا لقناة "العربية".

وحث الجميع على ضرورة الإبلاغ عند مشاهدة الجراد الصحراوي، وذلك حرصا على صحتهم وسلامتهم.

تحذير من أكل الجراد

على صعيد متصل، حذر مختصون من أكل الجراد الذي تتم مكافحته باستخدام المبيدات، فقد يعرض من يتناوله للتسمم بهذه المبيدات التي تبقى عالقة بجسم الجراد الميت حتى بعد طهيه.

وفي 2020، أعلنت السعودية أن الفرق الميدانية أكملت خلال الموسم الربيعي منذ بداية فبراير حتى 28 مايو 2020، استكشاف ومعالجة 369,391 هكتارًا من الجراد الصحراوي، منها 65,663 هكتارًا مساحة معالجة، وبلغ عدد التقارير 2646 تقريرًا.

وأوضحت وزارة البيئة السعودية أن الوضع العام يؤول نحو الهدوء في مواسم التكاثر في المملكة، بعد الهجمة الشرسة من الأسراب خلال الموسم الربيعي، وذلك بعد العمليات المكثفة من الرصد والاستكشاف والمكافحة التي استمرت لمدة أربعة أشهر خلال الموسم في مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.

وكشفت الوزارة أن السعودية تأثرت من غزو مكثف من أسراب الجراد الصحراوي، جراء فورة الجراد الراهنة وما زال التهديد من الدول المجاورة قائمًا، وذلك لتفاقم الوضع لديهم بسبب ضعف عمليات المسح والمكافحة.

وأشارت إلى أن ذلك بسبب نشوء موسم مختلف في النطاق والتوقيت، وتغزو الأسراب الأجزاء الجنوبية من المملكة، وتتوغل شمالاً نحو محافظات جنوب الرياض، ونجران، وشرق عسير، وربما شرق مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والباحة، مشيرة إلى أن هذا يعتبر من المواسم غير المنتظمة، ويحدث ذلك عندما يكون هناك تفشٍ للجراد الصحراوي في اليمن وسلطنة عمان والربع الخالي.