كلام فارغ.. فاروق الباز يوضح حقيقة انقسام قارة إفريقيا بسبب الزلازل

كشف العالم فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، حقيقة ما أثير الفترة الماضية عن احتمالية انقسام قارة إفريقيا، بسبب وجود صدوع كبيرة في كينيا.

وأكد الباز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة دى ام سي، :"هذه الصدوع كبيرة جدًا وبعضها واسع والبعض الآخر طويل، وبعضها يقع في منتصف إفريقيا، ولكن لا يتوقع أن تنقسم القارة نتيجة هذه الصدوع.

وأكمل،:" توجد شواهد على تسبب هذه الصدوع في انقسام قارة إفريقيا، معقبًا:"هذا كلام فارغ".

https://fb.watch/j2jbhieHWP/?mibextid=NnVzG8