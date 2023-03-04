للعاملين بالدولة| موعد صرف مرتبات شهر مارس.. بشرى سارة قبل رمضان

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، محل اهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

مرتبات شهر مارس

صدى البلد يرصد في السطور التالية موعد صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهر مارس 2023، حيث أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهر مارس 2023، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

صرف مرتبات مارس 2023

ووفقا لهذا القرار سيتم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق 20 مارس بدلاً من الخميس الموافق 23 مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وطالب طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،من الجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث تمت مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع مواعيد صرف مرتبات يناير، وفبراير، ومارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة.

مرتبات العاملين في الدولة مارس 2023

وأهاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

جدول مواعيد صرف مرتبات مارس2023

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، ويبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2023 يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 المقبل بدلا من الخميس الموافق 23 مارس والتي تستمر حتى يوم 26 مارس، قبل حلول شهر رمضان الكريم، داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية



1- يتم صرف مرتبات شهر مارس2023 في اليوم الأول الموافق الاثنين 20 مارس.

2- يتم صرف مرتبات شهر مارس2023، في اليوم الثانى الموافق الثلاثاء 21 مارس.

3- يتم صرف مرتبات شهر مارس 2023 في اليوم الثالت للوزارات والهيئات، الموافق يوم الأربعاء 22 مارس.

4- يتم مرتبات شهر مارس 2023، في اليوم الرابع الموافق الخميس 23 مارس.

5- يتم صرف مرتبات شهر مارس 2023في اليوم الخامس الموافق الأحد 26 مارس