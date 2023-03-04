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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تشعل الـ سوشيال ميديا

نسرين طافش
نسرين طافش

 

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“انستجرام” عبر خاصيه استوري.

وظهرت نسرين طافش بإطلالة جريئة، حيث ارتدت مني جيب وتيشرت، وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف .

وقررت النجمة نسرين طافش الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثرمن عمل سوريا منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافةإلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

نسرين طافش اطلاله جريئه دراما رمضان التواصل الاجتماعي كريم عبد العزيز

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