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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تثير الجدل برشاقتها في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وظهرت بإطلالة كاجوال رياضية، باللون الأخضر تبرز جمالها ورشاقتها.

أحدث أعمال منة فضالي

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصرياً على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

سره الباتع

أما مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

منة فضالي إطلالة كاجوال مسلسل جعفر العمدة مسلسل سره الباتع

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