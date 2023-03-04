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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مغادرة الطائرة الإغاثية الثالثة من السعودية إلى أوكرانيا

طائرة مساعدات سعودية
طائرة مساعدات سعودية

غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، صباح اليوم (السبت)،  متوجهة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية.

وحملت الطائرة على متنها 30 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، منها مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، ومستلزمات طبية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

يشار  أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، تتضمن تقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، منها بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

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