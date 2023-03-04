تسليم 20 مبنى|رئيس «العاصمة الإدارية» يكشف تفاصيل مراحل انتقال الموظفين

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "منذ بداية العام تم البدء في انتقال العاملين في الحكومة تدريجيًا إلى مقر الوزارات الجديدة"، مضيفا: "تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لضمان جاهزية المباني لانتقال العاملين".

وأضاف: "تم تشكيل لجنة أيضا لتسكين الموظفين وفقا لجدول أسبوعي بعد التأكد من جاهزية الوزارات لاستقبال الموظفين"، مشيرًا: "تم تسليم أكثر من 20 مبنى، ويجري العمل على تسليم باقي المباني بالتوالي، وبمجرد تسليم المبنى تتولى الوزارة نقل الموظفين".

وتابع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة،: "المرحلة الأولى من التسكين تضمنت 9500 موظف من 14 وزارة بالإضافة لبعض الجهات مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فضلا عن الهيئات والجهات التابعة للوزارات".



ولفت المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة،: "الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة على مرحلتين، وستبدأ المرحلة الثانية بعد إجازات عيد الفطر ليكون"، معقبا: "في منتصف شهر مايو المقبل سيتم انتقال جميع الموظفين".

