الكهرباء: انتقال ثلث موظفي الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة .. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن وسائل التعامل مع الأعمال في العاصمة الإدارية أصبحت جميعها إلكترونية.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المباني والإمكانيات الموجودة في العاصمة أصبحت أكثر تطورا"، لافتا: "البرامج التي تم إعطاؤها للموظفين رفعت من إمكانياتهم".

وأشار أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "تم الانتقال إلى العاصمة منذ أكثر من 10 أيام"، موضحا: "جميع قيادات الوزارة فضلا عن ثلث الموظفين في الوزارة انتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة".