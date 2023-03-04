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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ لاعب منتخب الجمباز بـ برونزية كأس العالم في قطر

بطولة كأس العالم
بطولة كأس العالم للجمباز

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى التهنئة للاعب أحمد المراغي بعد حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات جهاز العقلة ضمن بطولة كأس العالم للجمباز التي أقيمت بقطر.

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وزير الرياضة يهنئ اتحاد الجمباز

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى التهنئة إلى مجلس إدارة اتحاد الجمباز على هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى رصيد مصر فى بطولات العالم للجمباز.

وتعد البطولة ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، حيث من المقرر خوض اللاعب عدة بطولات أخرى الفترة المقبلة فى مشواره للتأهل للأولمبياد.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق للاعب خلال فترة إعداده للبطولات المقبلة، وكذا زملائه من لاعبي المنتخب الوطنى، مشيداً بأداء الاتحاد المصرى للجمباز، وسعيه الدائم نحو تطوير اللعبة، وانتشارها، وإعداد لاعبي المنتخبات الوطنية لمختلف البطولات

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