لو عايز تدّخر .. اعرف أسعار الذهب الآن | عيار 21 مفاجأة

تمثل أسعار الذهب أهمية لدى الكثير من المواطنين الراغبين فى شراء المعدن الأصفر للشبكة أو المستثمرين خاصة أن العديد يلجأ للأصفر باعتباره وسيلة تحوط آمنة.

أسعار الذهب اليوم السبت

ويتجه الكثير من المواطنين الراغبين فى الإدخار إلي متابعة أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية من أجل تحديد الوقت الأنسب للشراء أو البيع لتحقيق الربح.

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة بدون مصنعية حالة ارتفاع حيث بلغ عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,091 فيما سجل عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,917.

سعر الذهب عيار 21

وسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة داخل الأسواق بيع 1,810 شراء 1,830 فيما بلغ عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,569 كما سجل عيار 14 بيع 1,207 شراء 1,220 أما عيار 12 فقد بلغ بيع 1,034 شراء 1,046.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب حالة ارتفاع كبيرة لتكون الاولي منذ منتصف يناير الماضي، وذلك بعد تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي عملت على تهدئة الأسواق ودفعت بالدولار إلى التراجع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية للأونصة ارتفاع بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1847.27 دولار للأونصة لتتجه بذلك أسعار الذهب لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.8%.

وبالنسبة لسعر الدولار فقد عاود الانخفاض بنسبة 0.2% وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

وتعرض الذهب خلال 2022 لخسائر فادحة بعد قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة لمواجهة التضخم.



توقعات بوجود سقف لعملية رفع الفائدة الأمريكي اعطي أسعار الذهب والمعادن دفعة نحو الارتفاع هذا الأسبوع فقد يلجأ الفيدرالي إلى مفاجأة الأسواق برفع الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع مارس الجاري.