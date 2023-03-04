عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو عايز تدّخر .. اعرف أسعار الذهب الآن | عيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

تمثل أسعار  الذهب أهمية لدى الكثير من المواطنين الراغبين فى شراء المعدن الأصفر للشبكة أو المستثمرين خاصة أن العديد يلجأ للأصفر باعتباره وسيلة تحوط آمنة.

أسعار الذهب اليوم السبت

ويتجه الكثير من المواطنين الراغبين فى الإدخار إلي متابعة أسعار الذهب خلال تعاملاتها اليومية من أجل تحديد الوقت الأنسب للشراء أو البيع لتحقيق الربح.

txt

استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

txt

الذهب يربح 2.5 دولار في المعاملات الفورية

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة  بدون مصنعية حالة ارتفاع حيث بلغ عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,091 فيما سجل عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,917.

سعر الذهب عيار 21

وسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة داخل الأسواق بيع 1,810 شراء 1,830 فيما بلغ عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,569 كما سجل عيار 14 بيع 1,207 شراء 1,220 أما عيار 12 فقد بلغ بيع 1,034 شراء 1,046.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب حالة ارتفاع كبيرة لتكون الاولي منذ منتصف يناير الماضي، وذلك بعد تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي عملت على تهدئة الأسواق ودفعت بالدولار إلى التراجع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية  للأونصة ارتفاع بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1847.27 دولار للأونصة لتتجه بذلك أسعار الذهب لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.8%.

وبالنسبة لسعر الدولار فقد عاود الانخفاض بنسبة 0.2% وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

وتعرض الذهب خلال 2022 لخسائر فادحة بعد قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة لمواجهة التضخم.
 

txt

خدمات تهمك| قفزة بأسعار الذهب.. الدولار يتخطى الـ 30 جنيها.. وأجواء صيفية رغم الشتاء

txt

استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

توقعات بوجود سقف لعملية رفع الفائدة الأمريكي اعطي  أسعار الذهب والمعادن دفعة نحو الارتفاع هذا الأسبوع فقد يلجأ الفيدرالي  إلى مفاجأة الأسواق برفع الفائدة 50 نقطة أساس خلال اجتماع مارس الجاري.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

شاهد .. أماكن اختباء عصابة هوج بول عقب القبض عليهم

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

تردد قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم بدوري أبطال افريقيا

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

3000 خط و10 آلاف محفظة إلكترونية .. كيف تمكنت شبكة hogg pool من النصب على المواطنين؟

موضوعات متعلقة

ارتفاع سعر الذهب عالميا بنحو 0.8%

ارتفاع ملحوظ لـ الدولار وهبوط حاد لـ الذهب عالميًا

ترشيحاتنا

الأعلى للآثار : الزلازل لا تؤثر في الأهرامات لهذا السبب .. فيديو

إسرائيل تعلن الطوارئ في مطار اللد بسبب خلل بطائرة

رابطة الأندية تكشف مصير تأجيل مباراة الأهلي أمام المقاولون بالدوري

بشرى تكلف الدولة 55 مليار جنيه سنويا ويستفيد منها 11 مليون مواطن

بعد فوز الأهلي على القطن الكاميروني .. تعليق قوي من أحمد موسى

سر تواجد ممر داخل هرم خوفو .. الأعلى للآثار يكشف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تخلص منه .. اعرف أسباب الصداع النصفي المستمر

رضوى زكي لـ «صدى البلد»: قاهرة المماليك محاولة لقراءة تاريخ مصر من خلال العمارة.. وكتبي الأكثر مبيعا|حوار

عادة يومية يفعلها كثيرون فى الإفطار تسبب السكري

لغز يحير علماء الآثار .. اكتشاف مطعم تيك أواي بالعراق عمره 5000عام|تفاصيل

فيديو

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

هجوم الجراد على مكة والمدينة وتحذيرات عاجلة للسعوديين

هتك عرض وابتزاز.. القبض على ممرضة وعشقيها بعد خطف زميلتها في العمل

تبطل تعمل أكشن.. سليمان عيد يهدد أحمد السقا أمام الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ