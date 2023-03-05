20 طبيبا للكشف وإجراء العمليات بالمجان في مستشفى بئر العبد المركزي

وصلت إلى مستشفى بئر العبد المركزي محافظة شمال سيناء، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، تضم 20 طبيبا وطبيبة، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات؛ القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.



٢٠ طبيا وطبيبة:

وقال الدكتور تامر حمدي أحمد مدير عام مستشفى بئر العبد المركزي، إن الدفعة الجديدة تضم 20 طبيبا وطبيبة في عدة تخصصات:

• الدكتورة: إيمان السيد أحمد الشيمى.. أستاذ جهاز هضمى وكبد في جامعة الأزهر .

• الدكتور: سامح إبراهيم السيد.. أستاذ جراحة القلب والصدر في جامعة المنصورة.

• الدكتور: ماهر شمس الدين حسن.. أستاذ النساء والتوليد في جامعة المنصورة.

• الدكتورة: منى عبد القادر.. أستاذ رمد في جامعة المنصورة.

• الدكتور: محمد سلامة حمدي سلطان.. مدرس جراحة عظام في جامعة القاهرة.

• الدكتورة: هند جمال قطب.. أستاذ مساعد باطنة في جامعة الأزهر.

الدكتور: عبد الرحمن سعيد عبد ربه.. مدرس مساعد طب الأطفال في جامعة الأزهر.

• الدكتور: هانى يوسف أحمد السكري.. مدرس الجراحة في جامعة الأزهر.

• الدكتور: أحمد عبد المطلب رشاد.. مدرس تخدير في جامعة القاهرة.

• الدكتور: محمد فاضل محمد إبراهيم.. مدرس مساعد طب المخ والأعصاب في جامعة الأزهر.

• الدكتور: رامي أحمد محمد عبد الفتاح.. مدرس مساعد القلب والأوعية الدموية في جامعة الأزهر.

• الدكتور: محمود طارق محيى الدين.. مدرس مساعد أنف وأذن في جامعة الأزهر.

• الدكتور: محمد عادل وفيق الشعراوى.. مدرس مساعد تخدير في جامعة القاهرة.

• الدكتور: محمود ابراهيم محمد محمد.. مدرس مساعد أشعة في جامعة الأزهر.

• الدكتور: سامي أحمد أحمد علي.. مدرس مساعد رعاية في جامعة الأزهر.

• الدكتور: أحمد عبد الجواد الشبراوي.. مدرس مساعد جراحة أوعية دموية في جامعة المنصورة.

• الدكتور: مهاب عبد الكافى شرف الدين.. مدرس مساعد جراحة تجميل في جامعة الأزهر.

• الدكتور: صلاح صبرى محمد أبو اليزيد.. مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب في جامعة الزقازيق.

• الدكتور: أحمد محمد سيد الشاذلي.. مدرس مساعد مسالك بولية في جامعة الأزهر.

• الدكتور: كريم محمود ربيع.. طبيب نساء وتوليد في جامعة المنصورة.

وأشار الدكتور حمدي، إلى استمرار وصول أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب بجامعات، القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة بمختلف التخصصات تباعا كل أسبوع إلى المستشفى لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان.



