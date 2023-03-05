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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء موسم زراعة فسائل النخيل في الوادي الجديد

فسائل نخيل
فسائل نخيل

تشهد محافظة الوادي الجديد وفي نفس الوقت من كل عام  زراعة فسائل النخيل، حيث تحتل زراعة النخيل مركز الصدارة بين المحاصيل الزراعية الأخرى بكافة مراكز المحافظة .

يقول سيد محمود مهندس زراعي ويمتلك  مزرعة نخيل، إن أفضل وقت لغرس فسائل النخيل فصل الربيع، والأشهر الأولي من فصل الشتاء حيث يتم غرس الفسائل وتلف بقش الأرز لحمايتها من شدة حرارة الشمس، وتروى يوميا في الصباح الباكر ولمدة 40 يومًا.

وأضاف محمود أنه يتم عمل حفرة بعمق معين حسب نوع الفسيلة سواء كانت كبيره أو صغيرة أو يمكن زرع تلك الفسائل في شكائر بلاستيك أو صفائح فارغة ويضاف عليها الرمال من نوع معين نظرا لأن معظم الرمال بها مادة ملحية تعمل علي قتل فسيلة النخيل.

وأكد عبدالله سليم مزارع ومتخصص في زراعة فسائل النخيل، أنه قبل زراعة الفسائل يراعى ألّا يقلّ عمر فسيلة النخيل عن ثلاث سنوات، ووزن الفسيلة يصل إلى حوالي العشرين كيلو وجذورها قوية ومتينة، مشيرًا الى أنه يجب أن تؤخذ الفسيلة من شجرة نخيل ذات نوعية جيدة وخالية من الأمراض.

وأوضح أن الشخص الذي يقوم بعملية خلع وزرع الفسائل يجب أن يكون ذا خبرة ومؤهّلا لذلك، لأن نزع الفسيلة من الأم يكون في أوقات محدّدة من السنة ويجب أن تكون جذور الفسيلة مناسبة كي تسمح لها بالعيش دون الشجرة الأم.

وتابع أن عملية زرع الفسيلة تتم بدفن نصف جذع النخلة في الارض أو يتم وضع رمال في الصفائح والشكائر التي يوجد بها فسائل، ثم يتم غمر جذع الفسيلة بالمياه بعد اضافة كمية من التراب عليها.

ولفت إلى أنه بعد ذلك يقوم بري النخيل حسب برنامج معين حيث تروي فسائل النخيل بعد غرسها كل يوم حسب خطة معينة ثم بعد ذلك تروي يوما بعد يوم ويتم متابعتها حتي لا يصل إليها النمل والذي يسبب لها العديد من الأمراض ويعمل علي قتل الفسائل.

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من جانبه أكد الدكتور مجدي المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن مديرية الزراعة قامت بتوفير الأسمدة الأزوتية الخاصة بتسميد النخيل وخاصة في موسم زراعة الفسائل، فضلا عن توفير كميات المبيدات لمقاومة النمل والحشرات التي تهدد فسائل النخيل في مرحلة النمو.

فسائل نخيل (1)
فسائل نخيل (1)
فسائل نخيل (1)
فسائل نخيل (1)
فسائل نخيل (2)
فسائل نخيل (2)
فسائل نخيل (3)
فسائل نخيل (3)
فسائل نخيل (4)
فسائل نخيل (4)
فسائل نخيل (5)
فسائل نخيل (5)
فسائل نخيل (6)
فسائل نخيل (6)
فسائل نخيل (7)
فسائل نخيل (7)
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