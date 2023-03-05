حتحوت عن عبدالله السعيد: يلعب بمجهود لاعب في العشرينات.. والسن مجرد رقم

علق الإعلامي هاني حتحوت علي أداء اللاعب عبدالله السعيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات والتغريدات"تويتر".

وغرد حتحوت قائلاً:"عبد الله السعيد عملاق حقيقي في الملاعب المصرية والعمر فعلًا مجرد رقم، السعيد يلعب بمجهود لاعب في العشرينات من عمره".

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، توقف مفاوضات نادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، بشأن التعاقد مع عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، :" تقدم نادي الزمالك بعرض بقيمة 15 مليون جنيه على مسؤولي بيراميدز لضم عبد الله السعيد".

وتابع :" رحبت الإدارة التنفيذية لبيراميدز ببيع اللاعب للزمالك، بهذا المقابل في ظل تمسك عبد الله السعيد بالانتقال للفريق الأبيض وخوض تجربة جديدة، وتواصلت الإدارة التنفيذية مع مالك بيراميدز لعرض الأمر عليه ولكنه رفض بيعه بهذا المقابل وطلب الحصول على مليون و500 ألف دولار لبيعه قبل أن يوافق على تخفيض طلباته المادية لمليون دولار لبيع اللاعب".

واختتم قائلا :" تسببت مغالاة بيراميدز في طلباتهم المادية في قرار الزمالك، بغلق المفاوضات مع اللاعب حتي الآن".