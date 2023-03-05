رئيس جامعة المنوفية عن منشور ممنوع مرور الطلاب: لم تصلني شكوى

كشف الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، تفاصيل المنشور المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنع الطلبة من المرور أمام مكتب رئيس قسم هندسة المنوفية الدكتور إسماعيل صقر.



وأوضح "القاصد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "لم تصلني شكوى سواء من طالب أو عضو هيئة تدريس ولا عندي بيانات الواقعة".

وأضاف: "وصل إلي ما جاء في منشور على مواقع التواصل وقمت بإبلاغ المسئولين وتم التأكد بأنه يوجد ورقة وتم إزالتها وعمل مذكرة، وتم التواصل مع عميد الكلية وإحالة هذا الموضوع للتحقيق".

وتابع: "قبل التحقيق أنا لا أعلم المبرر ايه، ولكن هذا الأسلوب مرفوض قولًا واحدًا ومرفوض أن يكون التعامل مع الطلاب بهذا الشكل وستكون واقعة فردية".





https://youtu.be/FH_a4vwm1no

