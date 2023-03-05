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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البلطي بـ 63 جنيها.. تباين أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

صدى البلد

تباينت أسعار الأسماك  والمأكولات البحرية اليوم الاحد 5-3-2023، حيث تراوح سعر السمك البلطي1 بين 53, 56 جنيه للكيلو ليصل إلى المستهلك بنحو 63 جنيها للكيلو، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، الاحد 5 مارس  2023، وفقا لأخر تحديث صادر عن سوق العبور.

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أسعار السمك البلطي اليوم 

وسجل السمك البلطي 2 نحو 52 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و45 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 30 إلى 170 جنيها للكيلو.

ووصل سعر السمك قشر البياض إلى 120 جنيها للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض أملس (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 20 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم 

وسجل سعر السمك المكرونة خليجي 65 جنيها، والمكرونة السويسي 110 جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 52 إلى 110 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 160 و250 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و200 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.


سعر الأسماك اليوم 


وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 52 و60 جنيها، ومرجان 2 بين 36 و46 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 1 من 40 إلى 50 جنيها، وبربون 2 بين 30 و50 جنيها، والبربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها.

أسعار الجمبري اليوم

ووصل سعر الكابوريا الحدادي إلى 20 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والجمبري الجامبو بين 380 و450 جنيها، والجمبري 1 بين 280 و336 جنيها، والجمبري بين 170 و260 جنيها.

سعر السمك البوري 

وسجل سعر السمك البوري 1  من 72 إلى 82 جنيها، والبوري 2 بين 40 و65 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، وقار بين 75 و125 جنيها، والقاروص من 60 إلى 200 جنيه، والسردين بين 20 و35 جنيها، والماكريل المجمد 55 جنيها.  

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