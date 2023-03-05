لماذا تنتصر تركيا لبوتين ضد دخول فنلندا والسويد حلف الناتو

أعلنت السويد وفنلندا عن نيتهما الانضمام إلى حلف الناتو في مايو الماضي ، اعتبر الكثيرون ذلك بمثابة لكزة في أعين روسيا ودليل على تحول في التفكير الأوروبي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

تاريخيًا، التزم كلا البلدين بعدم الانحياز إلى حلف الناتو كوسيلة لتجنب استفزاز موسكو، غيرت حرب أوكرانيا ذلك.

تود كل من فنلندا والسويد - جنبًا إلى جنب مع الغالبية العظمى من حلفاء الناتو - أن ترى الدولتين تنضمان رسميًا إلى الحلف في قمة الناتو في 11 يوليو، ومع ذلك، هناك عقبة كبيرة تقف في طريق تحول ذلك إلى حقيقة، فتركيا لم تنضم بعد لمنح الخطة مباركتها الرسمية.

تركيا ليست الدولة الوحيدة التي تعرقل هذه الخطوة، لم توافق المجر أيضًا على التصديق على انضمام دول الشمال مما يزيد من تعكير المياه، ومع ذلك ، فإن الحصول على موافقة تركيا الآن إلى جانب المجر يعتبر أولوية.

لسوء حظ العصابة الموالية لحلف شمال الأطلسي ، فإن المسؤولين الغربيين متشائمون بشكل متزايد من أن تركيا سوف تتزحزح.

رسميًا ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعترض على عضوية السويد وفنلندا على ما يزعم أنها أسباب أمنية.

تزعم تركيا أن كلا البلدين، والسويد على وجه الخصوص، يؤويان مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور، وهي جماعة إرهابية مصنفة في تركيا والسويد والولايات المتحدة وأوروبا. أردوغان يقول إنه يود أن يتم تسليم هؤلاء الأفراد ؛ أوضحت السويد أن هذا لن يحدث.

ينقسم دبلوماسيو الناتو حول ما إذا كانوا يعتقدون أن تركيا ستتزحزح قبل قمة يوليو.

قال نجونول تول من برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط: "هناك الكثير من المشاعر المعادية للغرب والأكراد في تركيا في الوقت الحالي".

وقال إن هناك أسبابًا أخرى تجعل أردوغان لا يريد إثارة غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يشرح تول قائلاً: "كانت روسيا بمثابة شريان حياة اقتصاديًا لتركيا بعد أن فرضت دول أخرى عقوبات على أنشطتها في سوريا ، وتعاونها عسكريًا مع روسيا وأنشطة معادية أخرى".

بدون الأموال الروسية ، لم يكن أردوغان ليتمكن من رفع الأجور أو تقديم الدعم المالي للطلاب. إنه يعد الآن بإعادة البناء الجماعي ، بعد الزلزال. لذلك لا تزال روسيا شريكًا جذابًا لأردوغان ".