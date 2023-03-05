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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسية فلكية بمكتبة مصر الجديدة لرصد القمر والمجموعة الشمسية |تفاصيل

صدى البلد

تُنظم مكتبة مصر الجديدة إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة أمسية فلكية بمقر المكتبة لرصد القمر وأهم الكواكب في مجموعتنا الشمسية، وذلك في الساعة السادسة من مساء غد الاثنين بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

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وقال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة إن الأمسية يوجد بها العديد من الأنشطة الشيقة للحاضرين مثل الرصد بالتلسكوب لسطح القمر لمشاهدة الفوهات النيزكية، كذلك الرصد بالعين المجردة للتعرف على بعض المجموعات النجمية وكيفية تحديد الاتجاهات بالنجوم، بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور ، يقدم الأمسية فريق الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

مكتبة مصر الجديدة المجموعة الشمسية جمعية مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمي امسية فلكية

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