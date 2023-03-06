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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

النتيجة مفاجأة.. تناول الجنزبيل لمدة شهر

صدى البلد

هل تخطط لتناول الزنجبيل كل يوم لمدة شهر؟ ثم لن نوقفك! تناول الزنجبيل يومياً له فوائد صحية عديدة. ملاحظة جانبية: ليس عليك قضم قطعة من الزنجبيل كل يوم. قطّعي قطعة كبيرة - حوالي 1.5 سم - إلى قطع صغيرة واخلطيها مع العصير أو الشاي إليك أهم فوائد الجنزبيل وفقا لموقع هيلث لاين

مضاد للالتهابات:

يعد الأناناس مضاد طبيعي للألتهابات فيعد تناوله أقوى من المضادات 

يختفي الغثيان: 

 تناول الزنجبيل كل يوم  سيهدأ الغثيان  خاصة النساء الحوامل والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي .

تقليل آلام العضلات: 

هل تعانين من ألم عضلي أو ألم في الأطراف؟ يمكن أن يكون لتناول الزنجبيل تأثير جيد على ذلك. إن تناول الزنجبيل يوميًا سيخفف الألم تدريجيًا.

يعزز حركات الأمعاء : 

تناول الزنجبيل بشكل يومي يفيد كثيراً في حركة الأمعاء. 

آلام الدورة الشهرية: 

 الزنجبيل مسكن للألم ، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام البطن الحادة.

يخفض الكوليسترول: 

تناول الزنجبيل كل يوم لمدة شهر يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول "الضار" في الجسم. يتم تقليل كمية الدهون الثلاثية في الدم 

يقوي جهاز المناعة: 

هل أصبت بالفعل بنزلة برد أو فيروس؟ ثم يمكن أن يساعدك الزنجبيل على التعافي بشكل أسرع. الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في الزنجبيل تقوي جهاز المناعة. 

مضاد للالتهابات هل تشعرين بال تقليل آلام العضلات يعزز حركات الأمعاء الام الدورة الشهرية يخفض الكوليسترول

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