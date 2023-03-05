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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ الطرق والنقل: المحاور والطرق الجديدة ساعدت على جذب الاستثمارات ..فيديو

الطرق والمحاور
الطرق والمحاور

أكد  الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ  الطرق والنقل جامعة بني سويف، أنه لا يوجد تنمية بدون شبكة طرق قوية، مشيرا إلى أن وجود تلك الشبكات تساعد بشكل قوي على جذب الاستثمارات.

وقال عبدالله أبو خضرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن محاور النقل التي تم عملها فتحت الباب أمام المشروعات الكبرى، ووجود فرص عمل، وإحداث تغيير جذري ووجود مشروع مثل المليون ونصف فدان.

وأضاف أستاذ الطرق والنقل جامعة بني سويف، ان منطقة الصعيد، أصبح لها مفهوم جديد من الموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، التي يتم إقامتها بالقرب من المناطق الصناعية والمجمعات. 

 تأثير مهم في حركة البضائع

ولفت عبدالله أبو خضرة، إلى أن المحاور الجديدة وشبكة الطرق التي تم إنشائها، قللت من المسافات بين المحافظات المصرية، مما سيكون لها تأثير مهم في حركة البضائع والأسعار. 

استثمارات المناطق الصناعية شبكة الطرق المشروعات جذب الاستثمارات

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