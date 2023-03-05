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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال: مختار إبراهيم تنفذ مشروعا للمياه بسلطنة عمان بتكلفة 8.4 مليارات جنيه

صدى البلد

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة لديها مقومات وأصول وحجم مشروعات كفيلة أن تجعلها تقود سوق العقار في مصر.

وأشار إلى تغيير خطط العمل في إطار استراتيجية جديدة تم إقرارها لقطاع التطوير العقاري التابع للوزارة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته وقدراته خاصة في مجالات التسويق.      

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وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك توجيه دائم للشركات بالبحث عن مجالات عمل خارج البلاد، وهو ما قامت به شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من تنفيذ مشروع للمياه بسلطنة عمان بتكلفة حوالي 8.4 مليار جنيه مصري، وكذلك فوز المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية بمناقصة في إحدى الدول الأفريقية مؤخرًا .

وأكد الوزير ، أن هذه  المشروعات تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على توسيع نطاق عمل شركاتها التابعة محليًا وخارجيًا، والاهتمام بفتح أسواق جديدة والتوسع في مجال التصدير العقاري.

وأشار الوزير، إلى أنه يجري العمل على تحقيق أقصى استفادة من الأصول والقدرات الإنتاجية والإمكانات المتاحة لدى الشركات مع تطويرها وتحسين أداءها، في إطار السياسة العامة للدولة لتعظيم استغلال الأصول وتعظيم العوائد المحققة منها.

كانت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي تسلمت مشروع إمداد المياه من محطة التحلية بصحار إلى محافظة الظاهرة والذي نفذته شركة مختار إبراهيم، واعتبرته الشركة العمانية أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، وتضمن خط نقل للمياه بطول يبلغ 230 كم، مع إنشاء 15 خزانا بسعة تخزينية تصل إلى 451 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى إنشاء 4 محطات ضخ بطاقة قصوى تصل إلى 144,000 م3/يوم.

محمود عصمت وزير قطاع الأعمال الشركة القابضة للتشييد والتعمير سوق العقار قطاع التطوير العقارى

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