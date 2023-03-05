أسيل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته

استطاعت الحلقة الأولى من مسلسل اسيل التى عرضت على مجموعة قنوات On أن تحقق إشادات جماهيرية كبيرة، وذلك بسبب الأفكار المبتكرة بالعمل، وجودة القصة و الديكور والإخراج.

وتصدرت الحلقة الأولي تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتريند جوجل، بعدما تفاعل معه الجمهور في مصر والوطن العربي بشكل كبير، مؤكدين أنه عمل متكامل ويستحق المشاهدة.

و قد دارت احداث الحلقة الاولى حول اسيل (ثراء جببل) ، وهي انفلونسر في السوشيال ميديا تعمل مع معتز (احمد سلطان)، تقرر تحتفل بعيد ميلادها مع اهلها فى جو سبعيناتى على السوشيال ميديا.

كريم (باسل الزارو) مهندس يقع فى خلافات مع زوجته و لديه طفلة (ريم عبد القادر)، في الوقت اللي أسيل بتحتفل بعيد ميلادها وسط أصحابها حصلت كارثة كبيرة بسبب الفيديوهات اللي بتعملها تقرر انفلونسر اخرى (الهام عبد البديع) الانتحار بسبب كلام اسيل.

و تشعر اسيل بالذنب و تتمنى وجود امها المتوفية بجانبها (نورهان)، لتظهر لها روحها و تنصحها ان تعترف بالذنب.

مسلسل اسيل يدور في إطار اجتماعي ممزوج بالرومانسية ومرتبط بالسوشيال ميديا فى إطار تشويقى واحداث مثيرة.

ويعرض العمل من السبت للأربعاء على on drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، والعاشرة صباحاً، والخامسة مساءً، وعلى on، في تمام الساعة الثامنة مساءً والثانية صباحاً والواحدة ظهراً كما يعرض على منصة wtach it و viu.

المسلسل من بطولة ثراء جبيل، بجانب كل من باسل الزارو، بدرية طلبة، سلوى محمد علي، أحمد سلطان، ملك بدوي، إسراء رخا، نورهان، الهام عبد البديع، احمد بلال، حسن العدل، ياسر صادق وعدد من الوجوه الشابة، وأشرف على الديكور اسلام ابو الدهب، تاليف محمد جلال وإخراج معتز حسام من انتاج ايمالاين.