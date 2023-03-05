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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف تحصين الماشية والأغنام ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالأسكندرية

تحصين الماشية والأغنام
تحصين الماشية والأغنام ضد الحمى القلاعية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه مستهدف تحصين  نحو 145 ألف رأس ماشية  وأغنام ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع والتي أنطلقت أمس، لافتا إلى أنه تم تكليف مديرية الطب البيطري بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرضي الحمى القلاعية و حمي الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية.

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وأشاد الشريف بالمجهود الذي تبذله مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتورة صباح جارح، في تحصين وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، حيث تعمل المديرية علي التسهيل على مربي الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.

ومن جانبها؛ أوضح الدكتور صباح جارح،  بأن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع حصنت في يومها الأول نحو 2000 رأس ماشية وأغنام ،  وسوف تستمر لمدة شهرين، وتستهدف أن تكون الإسكندرية خالية تماما من هذه الأمراض في عام 2023.

يأتي هذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة المواطنين،  وحرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

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