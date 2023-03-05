تحت شعار معًا للأخضر والتنمية .. جامعة سوهاج تفتتح فعاليات الأسبوع البيئي السادس

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، افتتاح فعاليات الأسبوع البيئي السادس الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى الفترة من ٥ حتي ٩ من مارس الجارى تحت شعار معاََ للأخضر والتنمية المستدامة، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

حضر الفعاليات الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع، والدكتور أحمد كمال حجازي أستاذ العلوم البيئية بكلية العلوم جامعة القاهرة ومستشار وزير البيئة، ومحمد الدالي رئيس فرع الهيئة القومية لتعليم الكبار بالمحافظة، وعمداء ووكلاء الكليات، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وقدم الدكتور مصطفى عبد الخالق الشكر لكل القائمين على تنظيم الأسبوع البيئي السادس، والذى يعد حدثًا بيئيًا هامًا ينفذ على أرض الجامعة بمقريها القديم والجديد، مؤكداً أن قضايا البيئة تحتل حيزًا كبيرًا من الاهتمامات المصرية، وذلك لكونها تعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة، مضيفاً أن قضية البيئة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية شهدت تحولاً حقيقياً من أجل العيش في بيئة صحية آمنة حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، حيث تم اطلاق المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، والتي تعد أول مبادرة بيئية تطلقها الدولة المصرية، وذلك لإيمانها بقضايا البيئة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة التى تطمح لها مصر، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما يشكل دفعة قوية للبيئة والمجتمع، متمنياً أن يحقق الأسبوع أهدافه وأن تحظي الفعاليات بالنجاح والتوفيق.

ومن جانبه أعرب الدكتور حسان النعماني، عن خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لدعمه المستمر لكافة الفعاليات التى تنفذها مختلف القطاعات، والتى تصب فى نهاية الأمر لصالح الطالب الجامعي، موضحاً أن الجامعة تقوم بدور هام وحيوي فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل على دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات والأنشطة التى تنفذ داخل وخارج الجامعة، لتنمية الوعى بالمخاطر البيئية ومواجهة التحديات المناخية المعاصرة، وهنا تكمن أهمية التربية البيئية التى تقدمها المؤسسات التعليمية المختلفة لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول التعامل مع البيئة، من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

جامعة سوهاج

ووجه الدكتور خالد عمران، شكره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وللدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على رعايتهم لكافة الفعاليات التى تنفذ بالجامعة، وشكر موصول لرئيس الجامعة على اهتمامه ودعمه لجميع الأنشطة التى تساهم فى رفع المستوى التوعوي والتثقيفي لدى الطلاب.

وأشار إلى أن الأسبوع البيئي السادس يهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تقليل أثر التلوث البيئي، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتحسين البيئة والمحافظة عليها، بالإضافة إلى غرس وتنمية الأخلاقيات البيئية في نفوسهم لتكون الرقيب على تصرفاتهم، وكذلك مساعدتهم على اكتشاف المشاكل البيئية وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل معها، وأيضاً تنمية مهارات الطلاب وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة نحو ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار الأخضر، مضيفاً أن الوعى البيئي يشكل ضرورة أساسية لبناء السلوك البشري الإيجابي وتنميته تجاه البيئة.

ولفت إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يحرص على تعزيز البرامج والخطط الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية، من خلال الندوات وورش العمل التى يقدمها نخبة من الأساتذة والمتخصصين فى مختلف المجالات.