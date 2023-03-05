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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدلا من الانتحار..أنجلينا جولي تستأجر قاتل لقتلها ولكنه يفاجأها بطلب غريب..تفاصيل

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

عرضت فضائة "العربية" تقريرا عن حقيقة استئجار "أنجلينا جولي"  قاتلاً لإنهاء حياتها، حيث أثارت النجمعة العالمية صدمة بين محبيها.

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وكشف التقرير تفاصيل صادمة عن محاولة أنجلينا جولي في إنهاء حياتها، خلال فترة مراهقتها، وذلك بسبب الإضطرابات الكثيرة.

 

ولكي لا تلجأ إلى الانتحار، أبرمت صفقة مع قاتل مأجور، وذلك لشعورها بأن صدمة قتلها ستكون أسهل على أسرتها، من انتحارها.

 

وقالت "جولي"، أعتقد من الأسهل على عائلتي أن يقتلني شخص بدلا من الانتحار، وبالمقابل طلب القاتل منها طلبا غريبا.

طلب القاتل

وأوضح التقرير أن القاتل طلب منها الانتظار لمدة شهرين، ثم الاتصال به مرة أخرى، وصرحت "جوللي"، أن القاتل كان لائقا وسألها هما إذا كانت ترغب في إعادة التفكير في قرارها.

 

وأكدت "جولي"، أنها خلال الشهرين حدث لها شيئا غير حياتها، وجعلها تستمر، واللجدير بالذكر أنها تعاني من صراعات نفسية تسبب في أحد الأوقات إلى اللجوء لـ تعاطي المخدرات.
 

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