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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مركز أورنچ الرقمي يعقد مسرعة أعمال لتعزيز حصول الشركات الناشئة على دعم المستثمرين

صدى البلد

استضافت مراكز إبداع مصر الرقمية كريتيفا ومركز الابداع التكنولجى وريادة الاعمال TIEC التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA احتفال مسرعة أعمال مركز أورنچ للتطوير الرقمي والابتكار Orange Digital Center (ODC) بمشاركة 13 شركة ناشئة مختارة مع مجموعة كبيرة من المستثمرين بهدف دعم الاحتياجات الرقمية للشباب وتزويدهم بالمهارات التكنولوجية اللازمة للحصول على فرص عمل أفضل.

يأتي تنظيم فعالية مسرعة الاعمال الـ ل TopUp Acceleration Programكختام ناجح لسلسلة من مراحل التصنيف والتقييم والتأهيل لعشرات الشركات التي سبق وأن تقدمت للمشاركة ضمن برنامج TopUp Accelerator لريادة الأعمال والذي استهدف بشكل خاص الشركات الناشئة العاملة في قطاع الخدمات المالية وتجارة التجزئة.

وبرنامج TopUp Accelerator تم إطلاقه بالتعاون بين مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار ODC والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر GIZ Egypt و Sprints. 

وشهد برنامج TopUp Accelerator خمس مراحل على مدار6 أشهر، حيث تلقى أكثر من 100 طلب انضمام تم تقييمها واختيار 40 شركة للتأهل للمرحلة الثانية، ثم اختيار 13 شركة منها ودعمها بتدريبات واستشارات في المرحلتين الثالثة والرابعة بهدف التركيز على تجهيزها للعرض النهائي أمام المستثمرين.

وانعقدت المرحله الخامسه في "كريتيفا قصر السلطان حسين كامل"  مع مراكز ابداع مصر الرقمية  وذلك لكونها شريك مجتمعى فى الاحتفالية وبحضور الشركات الـ13 Bonbell وNextEra وFlowrista وPayllion وamwal وMrBstm وMammyApp وZaha Home وFoorera وKashati وBenefEx وMacknmall وConyWorld.

ومثلت الفعالية تتويجاً لمشوار طويل ومثمر، إذ تمكن رواد الأعمال من عرض مشاريعهم على المستثمرين وحضور ورش عمل مختلفة، ما خلق الكثير من فرص النمو والاستثمار.

كما شهد الحدث إعلان اتفاقية شراكة بين ODC وCreativa لتعزيز دعم الشركات الناشئة عبر مسرعات الأعمال. 

ومن خلال هذا التعاون ، سيتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة في مجال الابتكار الرقمي والتكنولوجي ، وتطوير البرمجيات ، والتصنيع الرقمي الذي سيعمل على تعزيز قابلية الشباب للتوظيف من خلال تنمية القدرات وتحسين الوصول إلى فرص العمل. وتشمل الأنشطة الإضافية مشاركة خريجي برامج الاحتضان من Creativa في مسرّع بدء الاعمال الحالي الخاص بـ ODC ، Orange Fab.

وتعليقاً على الحدث، قال نويل شاتو، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير والجودة فى شركة اورنچ مصر "إن مشهد ريادة الأعمال في مصر يتطور على نحو متسارع ويلعب دوراً هاماً ومحورياً في تنمية الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، الأمر الذي يستدعي مساندته من قبل الكيانات التي تمتلك الخبرة الفنية والعلاقات المناسبة".

وأوضح أن مركز ODC تم تأسيسه في مصر بهدف واضح هو العمل على تنمية مجتمع الأعمال الشاب وتشجيع الابتكار لذا فإننا نفتخربكونه جزء من هذا الحدث الذي يمثل تحقيقا لصميم أهداف المركز وتطلعاته. 

وأكد أن اتفاقية الشراكة مع مركز إبداع مصر الرقمية يأتي في ظل سعي ODC لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف الدعم التكنولوجي للشباب في مصر وسد الفجوة بين المهارات التقنية ومتطلبات السوق على أرض الواقع.

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