الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تدعم العاملات في القطاع الزراعي بمصر

تواصل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دعمها للسيدات العاملات في القطاع الزراعي من خلال أنشطة مشروع الابتكار الزراعي في ضوء أهمية هذا القطاع الذي يساهم بـ11 % من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد ويوفر فرص عمل لأكثر من 25 % من إجمالي العاملين في مصر ومن بينهم 40 % من السيدات.

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم أن مشروع الابتكار الزراعي نجح خلال العامين الماضيين، في دعم وتمكين أكثر من 500 سيدة من أصحاب الشركات الناشئة، و2000 سيدة من صغار المزارعين، بالإضافة الى 100 سيدة في فريق المدربات والميسرات اللاتي تم تدربيهن لتنظيم المدارس الحقلية وحاضنات الأعمال وبرنامج محو الأمية الرقمية في محافظتي المنيا وبني سويف.

ونوه بأن السيدات العاملات في القطاع الزراعي بصورة فعالة يساهمن في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الفرص الاقتصادية وجعل الصناعة الزراعية والغذائية في مصر.