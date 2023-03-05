بـ 500 جنيه وعائد نصف سنوي.. اعرف حساب توفير بنك الإسكندرية

يتجه الكثير من عملاء البنوك في الوقت الحالي للبحث عن حسابات التوفير لضمان عمليات استثمار آمنة وعوائد ثابتة، وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم منتجات مصرفية مختلفة بنظم وفئات تناسب العملاء.

وأطلق بنك الإسكندرية عددا من حسابات التوفير ذات العوائد المختلفة، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء.

ويستعرض "صدى البلد" خصائص، ومميزات حساب التوفير ذو العائد من بنك الإسكندرية، والذي يبدأ من 500 جنيه مصري، وفقا للموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية.

حساب التوفير بـ بنك الإسكندرية

يعتبر حساب التوفير من بنك الإسكندرية خطة ادخار مرنة لتلبية عمليات السحب والايداع المتكررة للعملاء، و يمكن فتح الحساب بالعملات الأجنبية والجنيه المصري.

ويقدم حساب التوفير عائد شرائح تصاعديا يصرف نصف سنويا لحساب العميل بدءا من رصيد ١,٠٠٠ جم.



خصائص حساب التوفير ذو العائد

-الحد الأدني لفتح الحساب: ٥٠٠ جم.

-الحد الأدني لاحتساب العائد: ١٬٠٠٠ جم.



مميزات حساب توفير بنك الإسكندرية



يقدم البنك لعملائه باقة الحسابات والمنتجات البنكية، والتي تتيح الحصول على العديد من المنتجات البنكية بتكلفة موحدة تدفع مرة واحدة عند الاشتراك في الباقة، حيث تم تعديل سعر العائد على بعض الشرائح اعتبارا من ٢٠٢٣/٠٢/٠١.

خدمات حساب بنك الإسكندرية

يقدم حساب التوفير ذو العائد من بنك الإسكندرية عدة خدمات، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك كالتالي..

-بطاقة Inspire للخصم المباشر.

-تطبيق الموبايل والإنترنت البنكي.

-تطبيق محفظتي.