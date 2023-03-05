عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ 500 جنيه وعائد نصف سنوي.. اعرف حساب توفير بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية
بنك الإسكندرية

يتجه الكثير من عملاء البنوك في الوقت الحالي للبحث عن حسابات التوفير لضمان عمليات استثمار آمنة وعوائد ثابتة، وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم منتجات مصرفية مختلفة بنظم وفئات تناسب العملاء.

وأطلق بنك الإسكندرية عددا من حسابات التوفير ذات  العوائد المختلفة، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء.

ويستعرض "صدى البلد" خصائص، ومميزات حساب التوفير ذو العائد من بنك الإسكندرية، والذي يبدأ من 500 جنيه مصري، وفقا للموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية.

txt

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

txt

البنك الزراعي يعلن تمويل ودعم أفكار ومشروعات شباب القرى| تفاصيل

حساب التوفير بـ  بنك الإسكندرية 

يعتبر حساب التوفير من بنك الإسكندرية خطة ادخار مرنة لتلبية عمليات السحب والايداع المتكررة للعملاء، و يمكن فتح الحساب بالعملات الأجنبية والجنيه المصري.

ويقدم حساب التوفير  عائد شرائح تصاعديا يصرف نصف سنويا لحساب العميل بدءا من رصيد ١,٠٠٠ جم.


خصائص حساب التوفير ذو العائد

-الحد الأدني لفتح الحساب: ٥٠٠ جم.

-الحد الأدني لاحتساب العائد: ١٬٠٠٠ جم.


مميزات حساب توفير بنك الإسكندرية 


يقدم البنك لعملائه باقة الحسابات والمنتجات البنكية، والتي تتيح الحصول على العديد من المنتجات البنكية بتكلفة موحدة تدفع مرة واحدة عند الاشتراك في الباقة، حيث تم تعديل سعر العائد على بعض الشرائح اعتبارا من ٢٠٢٣/٠٢/٠١.

خدمات حساب بنك الإسكندرية 

يقدم حساب التوفير ذو العائد من بنك الإسكندرية عدة خدمات، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك كالتالي..

-بطاقة Inspire للخصم المباشر. 
-تطبيق الموبايل والإنترنت البنكي. 
-تطبيق محفظتي.

بنك الاسكندرية منتجات مصرفية العملاء استثمار حساب توفير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

أسامة نبيه يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

بشائر رمضان تتوالى|5 هدايا من الرئيس للمصريين.. ومفاجأة سارة في أسعار الفراخ والياميش

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب مملكة تونجا

ليست الصين.. نائب أمريكي يكشف عن مفاجأة حول أصل فيروس كورونا

رسميا .. خروج مسلسل بطن الحوت لـ محمد فراج من موسم رمضان

بحة برئ.. لغز فيديو مدته 140 ثانية عن بيع ممبار وفشة الحمير

نوران جوهر وهانيا الحمامي تتأهلان لنصف نهائي بطولة بلاك بول للإسكواش 2023

ليست المرة الأولي.. كلب زوج المذيعة أميرة شنب دائم مهاجمة الجيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفستاتين مثيرة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

أميرة فتحى تثير ضجة من مهرجان أسوان بعد غياب طويل

بتكبر مع الأطفال.. مفأجاة صادمة عن صناعة ملابس أثارت الجدل.. شاهد

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ