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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مترجمة إشارة: السيدة انتصار السيسي استمعت لنا جميعا خلال تكريمنا

الدكتورة نعمات شحاتة
الدكتورة نعمات شحاتة

وجهت الدكتورة نعمات شحاتة مترجم لغة إشارة للصم والبكم، الشكر للسيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بعدما كرمتها وعددا من النماذج النسائية الملهمة في احتفالية اليوم العالمي للمرأة، موضحةً: "أشكرها على دعمها لنا واستقبالها الرائع وحبها لكل أم مصرية، واحتضانها أم الكفيف والنجارة والأم المصابة بمرض السرطان وربت ابنة زوجها المتوفي".

وأضافت «شحاتة»، خلال تصريحات ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: «السيدة انتصار السيسي سمعتنا كلنا، وقلت لها أنا كمدرس عادية لم أكن أحلم بأنني سأكرم منكِ، لم أكن أقصد أن أُكرم، كنت أؤدي عملي مع أبنائي الطلاب».

وتابعت مترجم لغة إشارة للصم والبكم،: «أنا معلم صُم وسمع ومتخصص، وخبيرة على درجة مدير عام، ولما بدأت مع ذوي الهمم في المدارس وجدت أنهم في حاجة إلى أمور كثيرة، وبالتالي، فقد شعرت أنّ المجتمع في حاجة إلى توعية وأن يستقبل الصُم، نزلت الشوارع والنوادي والنقابات، وذهبت إلى الجمعيات لتعليم مجتمع الصم لغة الإشارة، وبخاصة لأمهات متكلمات لأبناء صم، حيث كن يجدن مشكلات كبيرة في التواصل معهن، وأنا علمت الكثيرات رفقة كتيبة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين».

نعمات شحاتة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية قصواء الخلالي ذوى الهمم

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