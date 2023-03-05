قصواء الخلالي: روابط تاريخية تجمع الشعبين المصري والعراقي.. وتعاون كبير بين البلدين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن حضارة العراق واحدة من أقدم الحضارات في العالم، ومن أكثرها ثراء وتنوعا، ولها أثر وأصل تاريخي عظيم، لافتة إلى أن حضارة العراق حاوية للكثير من التفاصيل الإنسانية على مر التاريخ، كما أن الشعب العراقي مثقف للغاية وله تفاصيل خاصة ودقيقة تخصه فقط.

وأضافت « الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن هناك الكثير من التعاون المصري العراقي على مر التاريخ وعبر المحطات المختلفة، وهناك روابط كثيرة جدا تجمع الدولتين، وتجمع الشعبين المصري والعراقي على مر التاريخ.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الخارجية ملف مهم للغاية، سواء على المستوى العربي أو الشرق الأوسطي أو العالمي.

الحفاظ على المصالح المتبادلة

ولفتت إلى أن مصر على مدار السنوات الماضية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت نقلة كبيرة في تنوع علاقتها واتساع دائرة تعاونها المشترك مع دول العالم أجمع مع الحفاظ على المصالح المتبادلة وتحقيق المصلحة المشتركة بشهادة أكبر بيوت التحليل السياسي.