تيته طالبة الماجستير تهدي قرينة رئيس الجمهورية قصيدة شعر على الهواء

أعربت الحاجة آمال إسماعيل الحاصلة على الماجستير في سن الـ80، وإحدى السيدات المكرمات من السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بتكريمها من السيدة انتصار السيسي.

كنت أتمنى لقاء السيدة انتصار السيسي



وقالت آمال إسماعيل الحاصلة على الماجستير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، :" كنت أتمنى لقاء السيدة انتصار السيسي، ولكن فوجئت بتعبي الشديد، وذهبت ابنتي مكاني للحصول على التكريم بالنيابة عني".

ووجهت رسالة للسيدة انتصار السيسي، من خلال قصيدة شعر، تقول فيها "من غير ما تتكلمي شدي العيون سلمي - على الحيطان أرسمي، الحلم متحقق - وبكرة جاي أخضر وأنتي بتتبسمي".

وأضافت أنها تعمل الآن للتحضير للدكتوراه، بعد حصولها على الماجستير، مضيفة:" هعمل الدكتوراه في المخدرات والإدمان، وسبل الحفاظ على الشباب".

ومازحت الإعلامي عمرو خليل، قائلة:"متقوليش يادكتور.. قول ياتيتا".



