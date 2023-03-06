شخصية مشهورة.. من أطلق على محمد علي كلاي ذلك الاسم؟

يصادف اليوم 6 مارس ذكرى منح إلايجا محمد، مؤسس جماعة أمة الإسلام اسم محمد علي كلاي إلى البطل الملاكم كاسيوس كلاي.





محمد علي كلاي

إلايجا محمد هو قيادي أمريكي، أسس جماعة للسود الأمريكيين المسلمين وكان من الشخصيات المشهورة التي أثارت الجدل، فكان متهما بقضايا قتل وتطرف، و كان المتهم الأول فى اغتيال "مالكوم أكس" فى سنة 1965.





إلايجا محمد

وكان يعامل إلايجا كرسول على الرغم من هذا التعارض مع الديانة الإسلامية، التي تقول إن محمداً-صلى الله عليه وسلم- هو خاتم الأنبياء، نرى التزام منتسبي المنظمة وجمهورها بتعاليم الإسلام وأركانه، ولكن مع وعيٍ تلمودي أحياناً يبرر للمبجل إلايجا محمد تجاوزه لقواعد الدين.





محمد علي كلاي

كان لديهم مفاهيم كثيرة مغلوطة عن الإسلام، فقد كانت الحركة تتعصب للعرق الأسود وتجعل الإسلام حكراً عليه فقط دون بقية الأجناس،وبالرغم من أنهم كانوا يتحلون بأخلاق الإسلام الفاضلة وقيمه السامية لكنهم أخذوا من الإسلام مظهره وتركوا جوهره الحقيقي.