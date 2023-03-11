احترس .. تناول هذه الأطعمة يصيبك بالإكتئاب

يعتبر استهلاك بعض الأطعمة أمر خطير للغاية، حيث تجعل الجسم اكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون برازيليون، أن الأطعمة الغنية بالسكريات او المعالجة، والوجبات السريعة لن تسبب في زيادة الوزن فقط وإنما يمكن أن يجعلك مكتئباً أيضاً.

أطعمة يتسبب تناولها في الإصابة بالإكتئاب

وأشار الباحثون، إلى أن الإكتئاب ومعدلات أعلى بنسبة 80 في المائة تقريباً يبدأ لدى الأشخاص الذين يأكلون الاطعمة الغنية بالسكر كالشوكولاتة والكرواسوت والبسكوت، والآيس كريم، والكعكة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال الدكتور دوان ميلور، من جامعة أستون في برمنغهام: "العديد من الأطعمة ترتبط بالاكتئاب ومن ابرزها الاطعمة الغنية بالسكريات والوجبات السريعة وعلى النقيض يمكن لإتباع نظام غذائي صحي أن يعزز من الصحة النفسية بشكل كبير.

وتتبع الباحثون، حوالي ألفين طالب من الدراسات العليا والكليات من البرازيل على عاداتهم في الأكل وأسلوب الحياة، وطُلب من المتطوعين جميعاً أن يراقبوا الاطعمة التي يتناولوها، وبالإضافة إلى الوجبات الخفيفة المجهزة فوق المعالجة.

اطعمة يتسبب تناولها الإصابة بالإكتئاب

وأكد الباحثون، انه تم تشخيص 246 حالة بالإكتئاب، ووجد الباحثون، انه عادة ما تحتوي الوجبات السريعة، والسكريات على مكونات ونكهات تحسن المزاج، ولكن مع إختفاء تأثيرها يشعر الشخص بأنه محبط وتظهى عليه أعراض الإكتئاب.

وقال الدكتور ديفيد سيراز - كياي، من مؤسسة الصحة العقلية: "إن العلاقة بين النظام الغذائي والصحة العقلية أمر معقد؛ حيث ان الاطعمة التي نتناولها يمكن ان تؤثر على كيمياء الدماغ، وتؤثر على نومنا، وصحتنا البدنية.

وأوضح الباحثون، أن الوجبات الخفيفة الغنية بالسكريات والمشروبات العنية بالكافيين يمكن أن تعطينا دفعة مؤقتة، ولكن هذا قصير الأجل، مما يمكن ان تسبب في تعطيل النوم والتسبب في الإصابة بالأرق، بالإضافة إلى الإصابة بالإكتئاب.