تمارين رياضية لتقوية عضلة الصدر

عرض برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، على قناة "صدى البلد" اليوم الأثنين، 6-3-2023، مجموعة من التمارين الرياضية التى تتم فى البيت وتقوي عضلات الصدر.

وكشفت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن التمارين الوظيفية تعمل على زيادة ضربات القلب.

وأوضحت كوتش سارة، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على تنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.