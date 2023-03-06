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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يرفض 3عروض من الزمالك وناديين خليجيين

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرغب في الاستمرار داخل القلعة الحمراء وتجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه: "النادي لم يحسم موقفه من تجديد عقد رامي ربيعة، ولكن اللاعب أبدى رغبة واضحة في التجديد".

وأضاف أمير هشام: "ربيعة يملك عرضين من الخارج في الدوري السعودي والإماراتي، ويوجد اهتمام من جانب الزمالك لضمه، ولكن اللاعب حتى الآن خياره الأول الاستمرار".

واختتم: "حازم فتوح وكيل أعمال اللاعب عقد جلسة مع مسؤولي بيراميدز، ولكن اللاعب حال عدم تجديد عقده سوف يتوجه إلى خارج الدوري المصري".

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