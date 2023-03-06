حسن الرشيدي: المرأة المصرية حصلت على كافة حقوقها في عهد السيسي

كشف الكاتب الصحفي حسن الرشيدي، موقف المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلقا: «دور المرأة بارز في الأعوام الأخيرة، والبعض يرى أنها تأخذ أكثر من حقوقها في المجتمع لكنها تستحق الأكثر والمزيد؛ لأنه لا يمكن العيش بدون المرأة باعتبارها نصف المجتمع.



وقال «الرشيدي» خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد: «إن المرأة في مصر لها دور طبيعي تستحقه، والرئيس السيسي يعزز دور ومكانة المرأة في كل المجالات».

وشدد الكاتب الصحفي حسن الرشيدي على أنه في السنوات الأخيرة برز دور المجالس المتعلقة بالمرأة ودعمها، مما يصب في مصلحة الأسر المصرية؛ لأن المرأة الدور الفاعل في بناء الأسرة.

وتعليقا على كلمة السيدة انتصار السيسي بتمسك الفتيات المصريات بتحقيق أحلامهن، أكد حسن الرشيدي أن المرأة المصرية أخذت مكانتها في كل المجالات، ولذلك أطلق عليها «سيدة البريمة»، مما جعلها ترفع سقف طموحها بالمجالات كافة.