عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد المغرب اليوم .. احرص على دعاء النبي قبل الإفطار بدقائق

صدى البلد

موعد المغرب اليوم..  يبحث كثير من صائمي الأيام البيض من شهر شعبان عن موعد أذان المغرب اليوم،  للمعرقة وقت الإفطار،  واستغلال هذا التوقيت وبالتحديد قبل آذان المغرب بعشرة دقائق على الأقل في الدعاء والاستغفار،  لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم مستجابة، و موعد المغرب يبتعد يوميا دقيقة تقريبا عن اليوم السابق. 

موعد المغرب اليوم 

ويؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة ٥:٥٧ م، ويتبقى ٦ ساعات ونصف على موعد أذان المغرب فى أول الأيام البيض من شعبان. 

حكم من شرب ناسيا في صيام النصف من شعبان .. لجنة الفتوى توضح

ليلة النصف من شعبان.. أهم أعمالها وفضلها والدعاء المأثور فيها

موعد المغرب في المحافظات

الاسكندرية ٦:٠١ م

الجيزة ٥:٥٧ م

اسوان ٥:٥٣ م

مرسى مطروح ٦:١٢ م

الوادي الجديد ٦:١٥ م

الواحات ٦:٠٧ م

شرم الشيخ ٥:٤٥ م

اسماعيلية ٥:٥٢ م

قنا ٥:٥٣ م

مواقيت الصلاة اليوم 

الظُّهْر ١٢:٠٧ م
العَصر ٣:٢٧ م
العِشاء ٧:١٤ م

 

دعاء الصائم عند الإفطار

قال النّووي في شرح المهذّب: "يستحبّ للصائم أن يدعو في حَالِ صَوْمِهِ بِمُهِمَّاتِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا لَهُ وَلِمَنْ يُحِبُّ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:" ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وقد أخرج البيهقي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ"، صحّحه الألباني .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: "أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.

ومن الأدعية الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- والتي كان يُرددها:

(اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيرًا لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيمًا لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضاءَ بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ، في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ).

 

(دعَواتُ المكرُوبِ: اللهُمَّ رحمتَكَ أرجُو، فلَا تكلْنِي إلى نفسِي طرْفَةَ عيْنٍ، وأصلِحْ لِي شأنِي كلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ).
 

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَّمَها هذا الدُّعاءَ: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا).

موعد المغرب موعد المغرب اليوم موعد أذان المغرب موعد اذان المغرب اليوم شهر شعبان الأيام البيض موعد المغرب في المحافظات دعاء الصائم عند الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

يقترب من الـ 2000 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب وخصوصا عيار 21

ليلة دخول السادات تل أبيب ومحاولة اغتيال مبارك| مضيف طائرة الرئاسة يفتح خزائن الأسرار

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المؤجلة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

كولر يجهز مفاجأة في مواجهة الأهلي والمقاولون

تعليمات متطرفة من بن غفير بشأن القدس خلال رمضان.. وفلسطين ترد

غدا.. قطع المياه 12 ساعة عن عدد من مناطق 6 أكتوبر

كسر في الضلع.. أميتاب باتشان يتعرض لإصابات بالغة أثناء تصوير فيلمه الجديد

بعد واقعة زوج مذيعة الطبخ.. النواب يتدخل لحظر حيازة كلاب البيتبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

56 سنة وبدون عملية تجميل.. سلمى حايك تكشف سر ورثته عن جدتها لنضارة البشرة

شخصية مشهورة.. من أطلق على محمد علي كلاي ذلك الاسم؟

بعد وفاة طبيب القصر العيني.. أعراض خفية للأزمة القلبية

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

فيديو

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ