عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة زوج مذيعة الطبخ.. النواب يتدخل لحظر حيازة كلاب البيتبول

كلاب البيتبول
كلاب البيتبول

أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، لإصدار قرارًا وزاريًا بمنع استيراد ودخول كلاب من سلالة "البيتبول" إلى مصر، واعتبار اقتنائها و حيازتها جريمة.

وقالت "عبد الحميد"- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-"تعرض شاب مصري لهجوم «شرس» من قبل كلب تملكه جارته، ما أدى إلى «تمزق في الذراع والفخذ»، وفور نقل الشاب للمستشفى، دخل في غيبوبة، وتبيّن لاحقًا إلى أن الكلب من سلالة شرسة وخطيرة وهي "البيتبول".

وأضافت "عبدالحميد": "أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال، ما لم يكن هناك قرار حاسم تجاه هذا الأمر، فسبق وإن تعرض طفل إلى عقر من كلب يمتلكه أحد سكان التجمع الخامس، وكذلك شهدت مدينة الرحاب بحي التجمع بالقاهرة واقعة مماثلة في عام 2019، تعرض الضحية لـ (تشوهات في الوجه والجسد)".

وأوضحت، الكلاب الشرسة في العالم، سلالات كثيرة وتختلف أنواعها وأشكالها، ويعد "البيتبول" أكثرهم شراسةً في العالم، ونظرًا لما يشكله من تهديدًا حقيقيًا على حياة سكان المناطق التي تتواجد بها، كان هناك عدد من القوانين والتشريعات في بعض الدول التي تمنع إستيراده وامتلاكها مثل "الأرجنتين- وكندا- وبريطانيا- وفرنسا- سويسرا- البرازيل-روسيا- أوكرانيا- رومانيا- إسبانيا.. إلخ".

وتابعت "عبدالحميد"، كما أن الإمارات وفقاً للقرار الوزاري (348) لسنة 2008، منعت استيراد هذا النوع من الكلاب، و أرجعت سبب المنع إلى سلوكياتها العدائية، حفاظًا على حياة مواطنيها من الأذى.

واستطردت: "أننا في حاجة إلى إعادة النظر في قواعد حيازة وامتلاك الكلاب و تربيتها داخل المنازل والسير بها في الشوارع والأماكن العامة، كما أننا في حاجة إلى قرار وزاري مُلزم يمنع استيراد هذا النوع من الكلاب إلى مصر، لما يشكله خطر على حياة السكان في المناطق التي يتواجد بها."

وطالبت آمال عبدالحميد باعتبار امتلاك وحيازة كلب من فصيلة " البيتبول"، جريمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، يعاقب صاحبها بالسجن، نظرًا لما يشكله من خطورة.

كلاب البيتبول حزب كلاب البيتبول منع كلاب البيتبول مجلس النواب فصيلة كلاب البيتبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

يقترب من الـ 2000 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب وخصوصا عيار 21

ليلة دخول السادات تل أبيب ومحاولة اغتيال مبارك| مضيف طائرة الرئاسة يفتح خزائن الأسرار

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب المؤجلة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

كولر يجهز مفاجأة في مواجهة الأهلي والمقاولون

تعليمات متطرفة من بن غفير بشأن القدس خلال رمضان.. وفلسطين ترد

غدا.. قطع المياه 12 ساعة عن عدد من مناطق 6 أكتوبر

كسر في الضلع.. أميتاب باتشان يتعرض لإصابات بالغة أثناء تصوير فيلمه الجديد

بعد واقعة زوج مذيعة الطبخ.. النواب يتدخل لحظر حيازة كلاب البيتبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

56 سنة وبدون عملية تجميل.. سلمى حايك تكشف سر ورثته عن جدتها لنضارة البشرة

شخصية مشهورة.. من أطلق على محمد علي كلاي ذلك الاسم؟

بعد وفاة طبيب القصر العيني.. أعراض خفية للأزمة القلبية

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

فيديو

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ