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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة:الإفراج عن أعلاف بقيمة 67 مليون دولار خلال أسبوع

صدى البلد

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، وذلك في إطار توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 24/2/2023 حتى 2/3/2023 تم الإفراج عن 137 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 67 مليون دولار. 

وأوضح أن الإفراج شمل 96 ألف طن من الذرة  بحوالي 34.4 مليون دولار وحوالي 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30.4 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2.2مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 2 مارس 2023) 2.883 مليون طن منهم 2.044مليون طن ذرة ، 839 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.434مليار دولار.

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