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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نزلوا لدفن متوفي فنهار فوقهم القبر.. الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص من الموت |صور

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية اثناء استخراج المحتجزين

 

فى استجابة فورية ، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إنقاذ واستخراج محتجزين داخل مدفن عقب انهياره.

فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسقوط سقف مدفن وإحتجاز أشخاص بداخله.

على الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتبين أنه أثناء قيام أهلية "متوفى" بمواراته الثرى بمدفن العائلة الكائن بمحل البلاغ، سقط جزء من حائط وسلم المدفن على القائمين بالدفن عدد 3 أشخاص "مصابين بكدمات بسيطة متفرقة بالجسم" حال توقفهم على السلم بمدخل المدفن وقاموا بالخروج منه فى حينه وتبين احتجاز عدد 3 أشخاص آخرين "مصابين بكدمات متفرقة وإشتباه بكسر" داخل المدفن  .

حيث نجحت قوات الحماية المدنية فى إنقاذهم ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

هذا وقد تقدم المواطنين بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثاتهم.

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