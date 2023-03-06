الأسعار الجديدة لـ سكودا أوكتافيا وسوبرب وكودياك

أعلن وكيل سيارات سكودا في مصر عن زيادات في أسعار 3 طرازات من سكودا مع الإبقاء علي أسعار طرازين، وهذا هو الارتفاع الأول لسيارات سكودا في مارس الجاري، وشملت الزيادات سكودا أوكتافيا وكودياك وسوبرب موديل 2022.

تتراوح الزيادة من 25 ألف جنيه وتصل الي 50 ألف جنيه ، وتتوافر سيارة سكودا الجديدة بمختلف الفئات منها، السيدان، والهاتشباك، والـ SUV.

يقدم موقع صدى البلد احدث أسعار سيارات سكودا في مصر خلال عام 2023 :

1- سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022

تستهلك سيارة سكودا اوكتافيا A8 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، بفضل امتلاكها محرك 2000 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 6.7 ثانية، وتنتج قوة 245 حصان، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 218 كم/ساعة.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022

- أسعار سكودا اوكتافيا A8 موديل 2022

الفئة الأولي أمبيشن سعرها مليون و30 ألف جنيه، بدلاً من 980 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية Style سعرها مليون و150 ألف جنيه، بدلاً من مليون و100 جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة Style Plus سعرها مليون و225 ألف جنيه، بدلاً من مليون و175 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه .

الفئة الرابعة RS سعرها مليون و525 ألف جنيه، بدلاً من مليون و500 ألف جنيه، بزيادة 25 ألف جنيه .

2- سكودا كودياك موديل 2022

تتسارع سيارة سكودا كودياك من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، بفضل استخدامها لمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

سكودا كودياك موديل 2022

- أسعار سكودا كودياك موديل 2022

الفئة الأولي Dynamic سعرها مليون و450 ألف جنيه، بدلاً من مليون و400 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية Ambition سعرها مليون و550 ألف جنيه، بدلاً من مليون و500 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه .

الفئة الثالثة Style سعرها مليون و650 ألف جنيه، بدلاً من مليون و600 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه .

الفئة الرابعة Sportline سعرها مليون و700 ألف جنيه، بدلاً من مليون و650 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه .

الفئة الخامسة L&K سعرها مليون و775 ألف جنيه، بدلاً من مليون و725 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه .

3- سكودا سوبيرب موديل 2022

تحتوي سيارة سكودا سوبيرب علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتستهلك السيارة 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، مقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 66 لتر .

سكودا سوبيرب موديل 2022

- أسعار سكودا سوبيرب موديل 2022

تتوافر سيارة سكودا سوبيرب بفئة Ambition في سوق السيارات المصري ووصل سعرها الي مليون و400 ألف جنيه، بدلاً من مليون و350 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

4- سكودا سكالا موديل 2022

تحصل سيارة سكودا سكالا علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، يتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتستهلك السيارة 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/متر.

سكودا سكالا موديل 2022

- أسعار سكودا سكالا موديل 2022

الفئة الأولي Ambition سعرها 800 ألف جنيه، بنفس السعر السابق.

الفئة الثانية Style سعرها 900 ألف جنيه، بنفس السعر السابق.

5- سكودا فابيا موديل 2023

تقدم سكودا فابيا 2023 مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن /متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتتسارع من 0 الي 100 كم/ساعة في 8 ثواني، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 225 كم / ساعة، وتستهلك 5.6 لتر لكل 100 كم.

سكودا فابيا موديل 2023

- أسعار سكودا فابيا موديل 2023

الفئة الأولي ديناميك سعرها 700 ألف جنيه، بنفس السعر السابق.

الفئة الثانية أمبيشن سعرها 785 ألف جنيه، بنفس السعر السابق.

الفئة الثالثة MC سعرها 850 ألف جنيه، بنفس السعر السابق.